Cifras récord: las compras de argentinos al exterior crecieron 135,9% en abril

Las adquisiciones en línea al exterior alcanzaron los u$s118 millones y marcaron un récord histórico. El gasto acumulado en el primer cuatrimestre alcanzó casi la mitad de lo registrado en todo 2025.

De acuerdo a los datos analizados por la consultora Analytica en base al INDEC, los argentinos intensificaron sus compras internacionales durante abril y gastaron US$118 millones vía courier . El acumulado del primer cuatrimestre equivale a casi la mitad de las importaciones de particulares de todo el año pasado.

El sistema puerta a puerta se consolidó como la opción favorita de los argentinos, al superar en u$d15 millones el registro de marzo (US$103 millones). Con este impulso, las adquisiciones digitales al exterior treparon a u$d402 millones en el primer cuatrimestre, lo que implica un crecimiento del 123,2% respecto al mismo período del año anterior.

De acuerdo a los resultados de la consultora, el sistema puerta a puerta continúa expandiéndose en la Argentina y “aunque su participación dentro del conjunto de importaciones sigue siendo limitada, en abril se ubicó como la tercera categoría más significativa en el análisis detallado de la nomenclatura del Mercosur”.

Si bien en los últimos meses los sueldos privados bajaron en términos reales, en dólares tuvieron una leve recuperación. En ese contexto, el aumento de las compras por courier en abril podría mostrar que parte de los argentinos están reemplazando productos locales por importaciones directas a través de plataformas como Shein o Temu.

Qué se necesita para comprar online

Hoy, el límite de peso para los paquetes que llegan por courier es de 50 kilos, según lo dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde principios de 2025.

En cuanto al valor máximo permitido por envío, es de US$3.000 y no hay tope en la cantidad de envíos por courier. Sin embargo, tener en cuenta que los “pequeños envíos” tienen límite de hasta tres unidades por envío y un máximo de cinco envíos al año por persona.

Respecto a los impuestos, las compras de hasta u$d400 no pagan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque sí deben abonar el IVA. Por último, al recibir el paquete no es necesario registrarlo en la web de ARCA, salvo en los casos en que el envío se realice a través de Correo Argentino.