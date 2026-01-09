Donald Trump anunció la cancelación de la segunda ola de ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

El presidente de Estados Unidos aseguró que la decisión fue por un “gesto muy importante e inteligente” del país de Delcy Rodríguez en “búsqueda de la paz”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de un segundo ataque contra Venezuela luego de la liberación de presos políticos por parte del gobierno. Lo consideró como “un gesto muy importante e inteligente” en “búsqueda de la paz”.

A través de su red social Turth, escribió que, gracias a la colaboración de parte del gobierno de Venezuela, decidió no continuar con la ola de ataques que fue planificada con anterioridad. “ Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente , especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”, indicó.

Y agregó: “Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”.

“Las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención!”, cerró.

Esto se dio cinco días después de la operación estadounidense en Caracas que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo.

Donald Trump confirmó que Estados Unidos iniciará con ataques terrestres contra cárteles a México

El presidente de Estados Unidos anunció en Fox News que iniciará contra las organizaciones que “controlan México” y vinculó el tráfico de narcóticos con la muerte de miles de personas en zona local y la calificó como “devastadora”.

Vamos a empezar a atacar ahora mismo a los cárteles. Los cárteles gobiernan México. pic.twitter.com/EJydkMBXVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 9, 2026

“Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México. Es muy triste ver lo que le ha pasado a su país... Las drogas han devastado familias. Puedes perder a un hijo o a un padre. Los padres también están muriendo por las drogas”, confirmó e indicó que los mismos causaron la muerte de 250 mil a 300 mil cada año en Estados Unidos.