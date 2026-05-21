21 de mayo de 2026 Inicio
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Escándalo: levantaron un popular reality show tras denuncias de abuso sexual

Hasta el momento, al menos tres mujeres acusaron a sus parejas por violación o conducta sexual inapropiada durante la emisión del programa. "Somos conscientes de nuestra obligación de cuidar a todos los colaboradores y de la necesidad de preservar el anonimato y la privacidad de todos los implicados", comunicaron desde el canal donde se emitía el ciclo.

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Al menos tres mujeres denunciaron abusos durante el programa.

Al menos tres mujeres denunciaron abusos durante el programa.

Al menos tres mujeres denunciaron abusos durante el programa.

Al menos tres mujeres denunciaron abusos durante el programa.

Al menos tres mujeres denunciaron abuso y conducta sexual inapropiada durante la emisión del reality show 'Married At First Sight UK', en Reino Unido. A raíz de esto, desde "Channel 4", la cadena donde se emitía el programa, decidieron levantar todos los episodios en servicios de streaming.

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Según informaron medios como BBC y EuroNews, dos mujeres declararon que habrían sido violadas durante el rodaje del programa y, una tercera acusó a un participante por conducta sexual inapropiada.

Además, las mujeres también acusaron al "Channel 4" de que "no hicieron lo suficiente para protegerlas". Los testimonios salieron en el programa 'Panorama', donde una de ellas afirmó que su marido la habría amenazado con atacarla con ácido. Aunque los abogados del acusado se comunicaron con la BBC para negar lo sucedido.

Embed - Married at First Sight | Starts Thurs 9th July | Channel 4

La directora ejecutiva de 'Channel 4', Priya Dogra, expresó sus condolencias para "los colaboradores que se han sentido claramente angustiados tras participar en 'Married At First Sight UK'. El bienestar de nuestros colaboradores es siempre de suma importancia".

En esa línea remarcó que "sería totalmente inapropiado por mi parte comentar lo que son acusaciones muy serias hechas contra algunos colaboradores de 'MAFS UK'. Esas acusaciones, que entiendo son rebatidas por los colaboradores acusados, no son algo sobre lo que 'Channel 4' esté en posición de juzgar. También somos conscientes de nuestra obligación de cuidar a todos los colaboradores y de la necesidad de preservar el anonimato y la privacidad de todos los implicados".

El reality 'Married At First Sight UK' consiste en que dos personas se casen con desconocidos después de conocerse brevemente en una fiesta de casamiento de mentira. Todo el proceso queda grabado para el programa, desde la luna de miel hasta la convivencia diaria.

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