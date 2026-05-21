21 de mayo de 2026 Inicio
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Causa Cuadernos: el encargado del edificio donde vivía Cristina Kirchner reconoció que "firmé algo que no era cierto"

Julio Cesar Silva había afirmado ante el juez Claudio Bonadío que había visto al entonces secretario Daniel Muñoz con bolsos y valijas de dinero.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo

Julio Cesar Silva declaró en la Causa Cuadernos. 

Julio Cesar Silva, el encargado del edificio donde vivía Cristina Kirchner, se refirió a su declaración realizada en la instrucción de la causa “Cuadernos”, ante el juez Claudio Bonadio, en la que, según constaba, había afirmado que vio al secretario Daniel Muñoz con bolsos. “Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas. Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”, subrayó.

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La declaración de Silva ante el Tribunal Oral que juzga el caso Cuadernos fue categórica y demoledora, y sorprendió a todas las partes que presenciaban la audiencia. Relató un episodio amenazante que sufrió en el juzgado de Bonadio cuando fue a declarar en 2018 cuando se intentaba impulsar la causa Cuadernos. Lo amenazaron nombrando a sus hijas.

También recordó que durante el allanamiento al departamento de la calle Juncal, el juez gritaba telefónicamente que “había que encontrar algo”, a pesar que los efectivos a cargo informaron sobre el resultado negativo del procedimiento

Silva, el encargado del edificio de la calle Juncal y Uruguay donde vivía la expresidenta Cristina Kirchner denunció que cuando fue a declarar en la etapa de instrucción al juzgado a cargo de Claudio Bonadio, se puso “incómodo” cuando le dijeron que “pensara en sus hijas” al prestar la declaración en la causa Cuadernos.

Al prestar testimonio ante el Tribunal Oral, Silva respondió que “si” a una pregunta sobre si se sintió amenazado. “Me sentí mal”. Recordó que le dijeron que debía declarar “todo” , que “pensara en mis hijas”.

El allanamiento al departamento de Cristina

El testigo relató detalles del allanamiento que en su momento ordenó el juez Claudio Bonadío sobre el departamento de Cristina Kirchner.

Contó un episodio clave que sucedió aquel día. Una conversación que escuchó entre el comisario que estaba a cargo del procedimiento y el juez Claudio Bonadio.

“Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada (le dijo el comisario) y escuché los gritos del otro lado del teléfono, Bonadio le dijo: No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana”

“Yo lo escuché perfectamente. Señor Bonadío, son las seis y treinta, se termina el allanamiento y escuché clarito lo que respondió el juez”

La declaración del encargado sobre ese episodio desató una discusión entre el juez del tribunal Fernando Canero y algunos abogados como el abogado Maximiliano Rusconi. El juez intentaba ahondar cómo el testigo había escuchado a Bonadío. Pero Silva fue claro al explicar que el entonces magistrado “estaba a los gritos”

De los bolsos a un bolsito y portafolio

Ante el Tribunal Oral 7, Silva dijo hoy que el secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz siempre estaba con un portafolio y en alguna ocasión un bolsito de mano.

Cuando declaró en la instrucción de la causa que estaba a cargo del juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, Silva dijo que vio a Muñoz entrar y salir con bolsos. Este jueves ante el Tribunal se desdijo. “Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”

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