21 de mayo de 2026 Inicio
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Insólito: un hombre increpó a los astronautas de la misión Artemis y los acusó de fingir su viaje a la Luna

El sujeto interceptó a la tripulación en el Capitolio y los grabó mientras aseguraba que la operación que realizaron el mes pasado fue "una operación psicológica". "Dejen de mentir, dejen de actuar. Nunca fueron al espacio...", sentenció el sujeto.

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Los astronautas se sorprendieron al escuchar las acusaciones. 

Los astronautas se sorprendieron al escuchar las acusaciones. 

Después de cumplir una misión histórica con la NASA, los astronautas de Artemis II fueron acusados por un hombre de mentir y fingir su viaje a la Luna. Un hombre interceptó a los tripulantes en el Capitolio de Estados Unidos y les gritó "dejen de mentir, dejen de actuar. Nunca fueron al espacio...".

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En redes sociales se viralizó un video compartido por la cuenta PatriotTakes en X, se puede ver cómo una persona intercepta al Comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch, y el especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, en los pasillos del Capitolio.

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Lejos de saludarlo, aunque en un principio parecería que Victor Glover se acerca como para eso, el hombre comenzó a increparlos por sobrevuelo lunar que realizaron en la cápsula Dragon junto a la NASA.

"Dejen de mentir, dejen de actuar. Nunca han ido al espacio… Dios los está observando. Dejen de mentirle al público. Su operación psicológica no está funcionando", gritó el sujeto ante la mirada desconcertada de los astronautas que sonreían mientras que varias personas se acercaron para sacarlos del lugar.

A pesar de estar rodeados por personal, al parecer de la NASA, el hombre siguió gritando "la NASA es una farsa. Arrepiéntase ante Dios, veo a través de sus mentiras", mientras los astronautas eran retirados del pasillo.

Embed - NASA's Artemis II Crew Visits the U.S. Capitol

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