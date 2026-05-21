IR A
IR A

Un participante de Gran Hermano rompió el aislamiento y en las redes piden puerta giratoria

Tras volver a ingresar en el repechaje, el hermanito no aguantó y rompió una de las reglas más estrictas de la casa. ¿Se viene una sanción?

El participante de GH Generación Dorada se expone a una posible sanción.

El participante de GH Generación Dorada se expone a una posible sanción.

Redes sociales

Como era de esperarse, el segundo paso de Brian Sarmiento dentro de Gran Hermano: Generación Dorada no tardó en generar polémica. A menos de 48 horas de haber ingresado nuevamente, el exfutbolista comenzó a contar detalles y cosas que vio mientras estuvo afuera. La información se la reveló a Luana, Zili y Zunino, quienes escucharon atentamente y aprovecharon los datos del exterior, pero ninguno le advirtió que ese atrevimiento podría generarle un grave problema.

Carmiña Masi de Gran Hermano.
Te puede interesar:

"Pídanle disculpas a la gente": Carmiña Masi planea demandar a Gran Hermano

El participante comenzó a contar "las cosas que vio" y todo lo que le comentaron durante su estadía fuera del reality. Habló sobre Eduardo, sobre Sol y también se refirió a la relación que mantiene con Danelik, además de contar cómo se sintió al verla salir la casa. "Me contaron cómo le cantaban mientras se iba. Eso me rompió", remarcó.

Aunque no parecería tratarse de información que pueda beneficiar a alguno de los jugadores que lo escuchaban, el reglamento de Gran Hermano es claro, y las sanciones para quienes rompan el aislamiento o revelen datos del exterior son duras.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó una fuerte repercusión entre los usuarios. Muchos pidieron la expulsión de Brian de la casa, mientras que otros consideraron que una sanción más leve, como quedar directamente en placa, sería suficiente para que no vuelva a pasar.

Lo cierto es que la producción del programa ya estaría analizando las imágenes y se espera que la decisión oficial sea anunciada por Santiago del Moro en la gala de este jueves.

Brian y el reclamó por alimentos de su ex

La primera vez que Brian ingresó a la casa de Gran Hermano se conoció públicamente la denuncia de Tessi, su expareja, quien lo acusó de ser deudor alimentario. "Me debe 22 meses de manutención", aseguró.

En una entrevista, Tessi relató las dificultades económicas que tiene para mantener a su hija Frida, fruto de la relación que mantuvo con Sarmiento, y contó que actualmente tiene tres empleos. "Trabajo a tiempo parcial en un comercio, hago limpiezas faciales y también trabajo de limpieza. Un extra que tengo es ir a limpiar casas", explicó.

Además del reclamo económico, también denunció el poco vínculo del exfutbolista con su hija. "Son intermitentes las apariciones de él, tanto económica como emocionalmente. Vengo, me voy, vengo, me voy, hace 10 años que es así", sostuvo.

Brian Sarmiento
Brian Sarmiento en Quilmes.

Brian Sarmiento en Quilmes.

También aclaró que, aunque el reclamo actual corresponde a los últimos 22 meses de incumplimiento, no sería el primero. "Este es el tercer o cuarto convenio. Antes tampoco había pagado", señaló.

Según informaron en LAM, el Juzgado Civil Nº56 aprobó una presentación para notificar a Kuarzo y a Telefe sobre un embargo de $1,5 millones por las cuotas alimentarias adeudadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Andrea del Boca reingresó al reality.

El histórico acuerdo económico que convenció a Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

La mujer del exfutbolista entró al juego con una fuerte advertencia a sus compañeros

Gran Hermano: quién es Mariela Pietro, la mujer del Turco García que entró a la casa

Lola y Manuel oficializaron su amor en Gran Hermano.

El esperado encuentro entre dos participantes de Gran Hermano que revolucionó las redes: "Gracias por volver"

El nuevo participante se presentó como el más peligroso

Quién es el nuevo participante de Gran Hermano que hizo una fuerte advertencia: "Soy el más peligroso"

Jenny Mavinga y Carmiña Masi en el repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada.
play

Mavinga y Carmiña criticaron a Gran Hermano por el repechaje y la congoleña aseguró que recibió "amenazas"

La exparticipante habló de los insultos recibidos en redes sociales

"Recibo comentarios horribles": el calvario que está viviendo una ex participante de Gran Hermano

últimas noticias

Sabrina le tiró un palito a Wanda por los rumores sobre la conducción de los Martín Fierro.

Sabrina Rojas liquidó a Wanda Nara tras los Martín Fierro: "Le falta mucho recorrido"

Hace 1 hora
play
Racing debía ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Papelón en Avellaneda: Racing empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Hace 1 hora
La Bolsa de Cereales y la CIARA respaldaron la medida del Gobierno.

Entidades del campo celebraron la baja de retenciones anunciada por Milei

Hace 2 horas
Los capitanes de River y Belgrano. 

Final a la vista: figuras de River y Belgrano compartirán una conferencia de prensa

Hace 2 horas
La imágenes de las calles anegadas de Nueva York por las fuertes tormentas. 

Las impactantes imágenes de las inundaciones en Nueva York

Hace 3 horas