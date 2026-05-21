Un participante de Gran Hermano rompió el aislamiento y en las redes piden puerta giratoria

Tras volver a ingresar en el repechaje, el hermanito no aguantó y rompió una de las reglas más estrictas de la casa. ¿Se viene una sanción?

Como era de esperarse, el segundo paso de Brian Sarmiento dentro de Gran Hermano: Generación Dorada no tardó en generar polémica. A menos de 48 horas de haber ingresado nuevamente, el exfutbolista comenzó a contar detalles y cosas que vio mientras estuvo afuera. La información se la reveló a Luana, Zili y Zunino, quienes escucharon atentamente y aprovecharon los datos del exterior, pero ninguno le advirtió que ese atrevimiento podría generarle un grave problema.

El participante comenzó a contar "las cosas que vio" y todo lo que le comentaron durante su estadía fuera del reality. Habló sobre Eduardo, sobre Sol y también se refirió a la relación que mantiene con Danelik, además de contar cómo se sintió al verla salir la casa. "Me contaron cómo le cantaban mientras se iba. Eso me rompió", remarcó.

Aunque no parecería tratarse de información que pueda beneficiar a alguno de los jugadores que lo escuchaban, el reglamento de Gran Hermano es claro, y las sanciones para quienes rompan el aislamiento o revelen datos del exterior son duras.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó una fuerte repercusión entre los usuarios. Muchos pidieron la expulsión de Brian de la casa, mientras que otros consideraron que una sanción más leve, como quedar directamente en placa, sería suficiente para que no vuelva a pasar.

Lo cierto es que la producción del programa ya estaría analizando las imágenes y se espera que la decisión oficial sea anunciada por Santiago del Moro en la gala de este jueves.

Brian y el reclamó por alimentos de su ex

La primera vez que Brian ingresó a la casa de Gran Hermano se conoció públicamente la denuncia de Tessi, su expareja, quien lo acusó de ser deudor alimentario. "Me debe 22 meses de manutención", aseguró.

En una entrevista, Tessi relató las dificultades económicas que tiene para mantener a su hija Frida, fruto de la relación que mantuvo con Sarmiento, y contó que actualmente tiene tres empleos. "Trabajo a tiempo parcial en un comercio, hago limpiezas faciales y también trabajo de limpieza. Un extra que tengo es ir a limpiar casas", explicó.

Además del reclamo económico, también denunció el poco vínculo del exfutbolista con su hija. "Son intermitentes las apariciones de él, tanto económica como emocionalmente. Vengo, me voy, vengo, me voy, hace 10 años que es así", sostuvo.

Brian Sarmiento Brian Sarmiento en Quilmes.

También aclaró que, aunque el reclamo actual corresponde a los últimos 22 meses de incumplimiento, no sería el primero. "Este es el tercer o cuarto convenio. Antes tampoco había pagado", señaló.

Según informaron en LAM, el Juzgado Civil Nº56 aprobó una presentación para notificar a Kuarzo y a Telefe sobre un embargo de $1,5 millones por las cuotas alimentarias adeudadas.