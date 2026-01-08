Venezuela: quienes son los mediadores externos que contribuyeron a la liberación de los presos políticos

El chavismo reconoció la gestión de dos figuras internacionales y del Estado árabe que trabajaron durante años para concretar este gesto de apertura y diálogo.

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero , el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el Estado de Qatar fueron grandes impulsores este hito: la liberación de un importante grupo de presos políticos en Venezuela.

Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea y asesor estratégico de Nicolás Maduro, anunció la medida tras años de conversaciones secretas al más alto nivel. Sin el pedido formal de Estados Unidos , el funcionario definió el hecho como “ un gesto unilateral para afianzar la paz ” en medio del difícil proceso que atraviesa la política venezolana .

La decisión ocurre en un escenario político renovado tras el ascenso de Delcy Rodríguez al mando ejecutivo. La actual gestión ofrece señales de apertura democrática mientras el país inicia una etapa de transición bajo la mirada de la comunidad internacional. En este contexto, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio , aseguró que el territorio venezolano atraviesa un camino hacia la normalización institucional .

Rodríguez Zapatero mantiene su rol de mediador desde 2015, cuando la oposición solicitó su intervención en la mediación con el chavismo. Según informa el diario El País, el dirigente socialista priorizó siempre la situación de los detenidos por causas políticas, pese al fuerte desgaste público. El expresidente español cree que es el precio a pagar por mostrarse como un actor neutro que puede negociar con ambas partes.

Por su parte, Lula da Silva impulsó junto a Colombia un proceso de diálogo para garantizar una salida pacífica mediante el sistema electoral. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil propuso en diversas ocasiones una amnistía general para facilitar el recambio de autoridades y evitar un conflicto civil interno. Fue acusado de "favorecer al régimen" por los opositores a Maduro.

La influencia de Qatar resultó determinante para establecer puentes financieros y diplomáticos con la Casa Blanca. El país árabe fue sede de reuniones clave, como la que hubo en 2023 entre Jorge Rodríguez y el asesor de Joe Biden, Juan González. Allí se fijaron las bases para las elecciones presidenciales que buscaban democratizar la nación. Las elecciones tomaron otro rumbo, pero el pequeño país árabe siempre se posicionó como otro impulsor de la paz.

El gobierno de Venezuela comenzó este jueves con la liberación de la primera tanda de presos políticos. La acción se dio luego de un anuncio oficial en medio de la intervención de Estados Unidos en el país y de una fuerte presión internacional. Entre los liberados hay dirigentes opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos españoles detenidos bajo distintas acusaciones.

Los nombres de los primeros liberados