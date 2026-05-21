Tras el mensaje de Meloni, Israel deportó a los activistas de la flotilla interceptada en el Mediterráneo Entre los afectados se encontraban personas de nacionalidad italiana, que denunciaron que sufrieron "todo tipo de atrocidades". La presidenta de ese país condenó los hechos y habló de violaciones a la "dignidad humana". Por Agregar C5N en









Tras ser interceptados en el Mar Mediterráneo, los deportados denunciaron represión

Después de que la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, criticara fuertemente al ministro israelí Ben Gvir por burlarse de los activistas de la flotilla interceptada en el Mar Mediterráneo, ciudadanos italianos denunciaron haber sufrido "todo tipo de atrocidades".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reclamó este miércoles una disculpa formal por parte de Israel tras el presunto maltrato sufrido por activistas de la llamada “Flotilla de la Firmeza”, entre los que se encontraban ciudadanos italianos detenidos por autoridades israelíes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2057071603595317488&partner=&hide_thread=false Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026 El reclamo se dio a partir de la difusión de un video atribuido al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, que habría generado fuerte malestar diplomático entre ambos países. En ese sentido, la mandataria insistió en la necesidad de que Tel Aviv presente disculpas oficiales por el trato recibido por los activistas.

Luego de la deportación de los 430 activistas en la flotilla, dos italianos denunciaron haber sido fuertemente maltratados. “Después de que nos detuvieron, nos llevaron a un barco prisión. Allí nos encadenaron y esposaron. A mí me desnudaron, me quitaron los anteojos y me dejaron en calzoncillos. Nos golpearon y dieron patadas, incluso más que a los demás. Se podían escuchar los gritos de los activistas y de uno al que le habían roto las costillas”, contó el periodista Alessandro Mantovani.

Por otro lado, el diputado del partido de centroizquierda Movimiento Cinco Estrellas, Dario Carotenuto, contó: “Me dieron un puñetazo en el ojo que me dejó ciego durante un buen rato. Pero vi gente con problemas de oído y vista por los golpes. Escuché a mujeres que denunciaron violencia sexual. Estamos muy preocupados por los activistas que siguen en Israel y no sabemos lo que están sufriendo”.