24 de marzo de 2026 Inicio
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Chile retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU

El presidente José Antonio Kast lo anunció mediante un comunicado y después de reunirse personalmente con la exmandataria. Por qué la decisión beneficia a la postulación del argentino Rafael Grossi.

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José Antonio Kast anunció el retiro del apoyo chileno para la Secretaría General de la ONU a Michelle Bachelet después de reunirse personalmente.

José Antonio Kast anunció el retiro del apoyo chileno para la Secretaría General de la ONU a Michelle Bachelet después de reunirse personalmente.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, le retiró el apoyo oficial del país a la exmandataria Michelle Bachelet para su candidatura como Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el máximo cargo en el organismo internacional. La decisión beneficia al candidato argentino, Rafael Grossi.

La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.
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"Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", sostuvo Kast mediante un breve comunicado emitido este martes, en lo que significó una de sus primeras medidas a 13 días de haber asumido en el mando tras la gestión de Gabriel Boric.

Precisamente, fue Boric quien había presentado oficialmente la candidatura de Bachelet a principios de febrero pasado, consciente de que el ultraderechista Kast podría darla de baja. De todos modos, la carrera hacia la Secretaría General de Naciones Unidas de la expresidenta seguirá en marcha ya que aún cuenta con los apoyos de Brasil y México.

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La decisión del presidente chileno socava la ambición de la dos veces presidenta trasandina de alcanzar el máximo cargo a nivel internacional en Naciones Unidas. Por el contrario, esta situación fortalece la candidatura del argentino Rafael Grossi para ser nombrado Secretario General, cargo que hoy ocupa el portugués António Guterres.

A pesar de que el presidente argentino Javier Milei y toda la dirigencia de La Libertad Avanza critican constantemente al multilaterismo en general, y a Naciones Unidas en particular, el Gobierno se comprometió a apoyar la candidatura de Rossi, un renombrado diplomático que en la actualidad está al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA).

En las últimas semanas, Rossi fue una de las personas más consultadas a nivel internacional a partir de la guerra en Medio Oriente y las dudas en torno a las posibilidades que tiene la República Islámica de Irán para construir una bomba atómica. Este posicionamiento en la escena global aumenta su rol como una figura central en la búsqueda de una salida diplomática para el conflicto bélico, que golpea a todo el planeta, y por su insistencia en la no proliferación de armas nucleares.

Quirno Grossi
El canciller argentino Pablo Quirno junto a Rafael Grossi, candidato nacional para ocupar la Secretaría General de la ONU.

El canciller argentino Pablo Quirno junto a Rafael Grossi, candidato nacional para ocupar la Secretaría General de la ONU.

Entre los candidatos para ocupar el cargo de la Secretaría General de Naciones Unidas también se encuentran la argentina Virginia Gamba, impulsada por Maldivas; Rebeca Grynspan Mayufis, apoyada por su país, Costa Rica; y el senegalés Macky Sall, que cuenta con el respaldo de Burundi.

Se espera que en julio de este año el Consejo de Seguridad de la ONU seleccione a un candidato que, en caso de no recibir ningún veto, será ratificado en la próxima Asamblea General, en septiembre. El nuevo Secretario General asumirá el 1 de enero de 2027 y estará al frente del organismo por los próximos cinco años.

Rafael Grossi afirmó que la guerra causó "mucho daño" al programa nuclear de Irán, pero una parte "probablemente sobrevivió"

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA), el argentino Rafael Grossi, aseguró que Irán no perdió capacidad para llevar adelante su programa nuclear a pesar de los ataques llevados adelante por Estados Unidos e Israel.

"Ha habido mucho impacto en el programa. Mi impresión es que, una vez finalizado el esfuerzo militar, seguiremos heredando una serie de problemas importantes que han estado en el centro de todo esto. Uno de ellos, y el más notable, es el inventario de uranio enriquecido al 60%, que está muy cerca del grado necesario para fabricar una bomba, y que seguirá estando prácticamente igual", aseguró Rossi, en un diálogo con la cadena norteamericana CBS News.

Rafael Grossi

Además, el director general de la OEIA dijo que "algunas instalaciones, infraestructuras y equipos muy probablemente hayan sobrevivido a algunos de los ataques". Además, el argentino explicó que Irán conserva personal y experiencia técnica para reparar los daños que se hayan causado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Por otra parte, Rossi recordó el acuerdo de no proliferación nuclear entre Irán y Estados Unidos para que la República Islámica no llegue al enriquecimiento de uranio necesario para fabricar bombas, firmado durante la presidente de Barack Obama, y señaló que el gobierno de los ayatolas "estaba cumpliendo con varias cosas" antes de la guerra.

"Pero empezamos a ver y a obtener nuevos elementos que suscitaron preocupación y los estábamos discutiendo con Irán", contó en relación al uranio enriquecido, que se encontraba en lugares a los que no les permitían el acceso a los veedores de la OEIA.

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Además, Rossi aseguró que está constatado que Irán tiene una capacidad de 60% de uranio enriquecido, cuando el grado armamentístico es del 90%. "Irán tiene la máquina más sofisticada, rápida y eficiente que existe, y saben cómo fabricarlas", sostuvo, y advirtió que el desarrollo permanecerá en la República Islámica a pesar de la guerra en Medio Oriente.

Luego, el director general de la OIEA remarcó que ninguna guerra podría terminar el programa nuclear de Irán. "A menos que se tratara de una guerra nuclear y se optara por la destrucción de una manera inimaginable, lo cual esperamos, por supuesto, nunca ocurra", sostuvo.

Edificios destruidos por un ataque de EE UU en el centro iraní de Tecnología Nuclear de Isfahan. Fuente: El País.
Edificios destruidos por un ataque de EE UU en el centro iraní de Tecnología Nuclear de Isfahan. Fuente: El País.

Edificios destruidos por un ataque de EE UU en el centro iraní de Tecnología Nuclear de Isfahan. Fuente: El País.

Además, Grossi insistió en que existen dudas sobre la finalidad del programa nuclear iraní y el uso de uranio en instalaciones como el reactor de investigación de Teherán, el cual Estados Unidos sospecha que se utiliza para fabricar una bomba atómica. "Lo que estamos discutiendo es capacidad técnica, no intenciones", remarcó el director general de la OEIA.

"Necesitamos encontrar un marco acordado que nos proporcione la visibilidad necesaria y una idea clara de dónde están y adónde quieren ir. Va a ser necesario volver a la mesa de diálogo", cerró Grossi.

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