12 de mayo de 2026 Inicio
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Detuvieron a un "carancho" en Trelew tras arrojarse sobre un auto en movimiento

El hecho ocurrió al mediodía en la intersección de Belgrano y Chile y quedó registrado por una cámara de seguridad. La conductora aseguró que el hombre “se tiró a propósito”.

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Detuvieron a un carancho en la ciudad chubutense.

Detuvieron a un "carancho" en la ciudad chubutense.

Un hombre fue detenido en Trelew luego de protagonizar una maniobra típica de la modalidad conocida como “carancho”, al arrojarse sobre un vehículo en movimiento para simular un accidente de tránsito.

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El episodio ocurrió cerca de las 12.30 en la intersección de las calles Belgrano y Chile. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Según se observa en las imágenes, el hombre caminaba pegado a la vereda mientras un auto avanzaba a baja velocidad. En ese momento, comenzó a desplazarse lentamente hacia el centro de la calle hasta que finalmente se lanzó sobre la puerta del conductor.

Tras el impacto, el sospechoso quedó tendido sobre el asfalto mientras dos personas se acercaron para asistirlo y verificar su estado de salud. La conductora del vehículo frenó unos metros más adelante y aseguró ante los presentes: “Se tiró a propósito”.

Luego de la intervención policial, el hombre fue detenido. La investigación busca determinar si actuaba solo o si formaba parte de una maniobra organizada.

La modalidad delictiva conocida como “carancho” consiste en simular accidentes de tránsito para reclamar indemnizaciones fraudulentas a compañías de seguros o intentar obtener dinero de los conductores involucrados. En muchos casos, los implicados buscan aprovechar la confusión y la presión del momento para concretar la estafa.

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