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Será feriado el jueves 21 de mayo: a qué se debe y quiénes lo celebran

Seguro no sabías que mayo en la Provincia de Buenos Aires sumó un feriado local para descansar y disfrutar en familia.

Por
Por qué es feriado el 21 de mayo. 

Por qué es feriado el 21 de mayo. 

Mayo suma feriados en 2026 para alargar los descansos.
  • El jueves 21 de mayo habrá un feriado local en una localidad bonaerense por la celebración de su fiesta patronal.
  • La medida alcanza a trabajadores del sector público, escuelas y buena parte de las actividades privadas de la zona.
  • Este tipo de asuetos son definidos por municipios y provincias, por fuera del calendario nacional de feriados.
  • Mayo mantiene un calendario cargado de celebraciones patronales y aniversarios fundacionales en distintos puntos de Buenos Aires.

El próximo jueves 21 de mayo habrá feriado local en la localidad de J. Almeida, perteneciente al partido bonaerense de Navarro. La jornada fue incorporada dentro del esquema de asuetos municipales y provinciales que se aplican durante mayo en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, generalmente vinculados a aniversarios fundacionales o celebraciones patronales.

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En este caso, el motivo del feriado es la fiesta patronal de la localidad, una tradición que cada año convoca actividades religiosas, encuentros comunitarios y propuestas culturales para los vecinos. Aunque no forma parte del calendario nacional, la fecha impacta de manera directa en el funcionamiento cotidiano de la localidad.

Cómo es el feriado del 21 de mayo y a quiénes alcanza

Al tratarse de un feriado local, el alcance queda limitado a quienes desarrollan tareas dentro de J. Almeida. La medida comprende a trabajadores municipales, empleados de organismos públicos y parte del sector privado que presta servicios en la zona.

También suelen adherir las instituciones educativas, bancos y dependencias administrativas locales, mientras que el funcionamiento del comercio depende de la decisión de cada empleador y de los convenios laborales vigentes.

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Este tipo de asuetos son habituales en la provincia de Buenos Aires, donde muchos municipios mantienen celebraciones históricas vinculadas a santos patronos o fechas de fundación. Durante mayo, por ejemplo, también hubo feriados en distritos como Ensenada, Luján, Chacabuco y Brandsen.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional de 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos que buscan fomentar la actividad turística y generar fines de semana largos en distintos momentos del año.

Feriados inamovibles

Entre los feriados inamovibles más importantes aparecen el 1° de enero por Año Nuevo, el 24 de marzo por el Día de la Memoria, el 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, el 25 de mayo por la Revolución de Mayo, el 9 de julio por el Día de la Independencia y el 25 de diciembre por Navidad.

Todos los feriados inamovibles de 2026:

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad
feriado

Feriados trasladables

Dentro de los trasladables figuran el Día del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (17 de junio) que se pasa al 15 para lograr un fin de semana largo; y el de José de San Martín (17 de agosto) que se pasará al viernes 15 para generar otro fin de semana de descanso. Después, le siguen otros dos: el lunes 12 de octubre, que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el lunes 23 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

El Gobierno nacional también suele establecer feriados puente con fines turísticos para estimular el movimiento interno. Esas fechas se suman al esquema habitual y permiten extender descansos en distintos meses del año. Por ejemplo, el viernes 10 de julio será no laborable mediante Resolución 164/2025. Lo mismo sucederá el lunes 10 de diciembre, donde se extenderá el fin de semana porque el 8 es el Día de la Virgen.

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