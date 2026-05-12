Será feriado el jueves 21 de mayo: a qué se debe y quiénes lo celebran

Seguro no sabías que mayo en la Provincia de Buenos Aires sumó un feriado local para descansar y disfrutar en familia.

El próximo jueves 21 de mayo habrá feriado local en la localidad de J. Almeida , perteneciente al partido bonaerense de Navarro . La jornada fue incorporada dentro del esquema de asuetos municipales y provinciales que se aplican durante mayo en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires , generalmente vinculados a aniversarios fundacionales o celebraciones patronales.

Este es el feriado sorpresa que genera un fin de semana largo antes del 25 de mayo en 2026

En este caso, el motivo del feriado es la fiesta patronal de la localidad , una tradición que cada año convoca actividades religiosas, encuentros comunitarios y propuestas culturales para los vecinos. Aunque no forma parte del calendario nacional , la fecha impacta de manera directa en el funcionamiento cotidiano de la localidad.

Al tratarse de un feriado local , el alcance queda limitado a quienes desarrollan tareas dentro de J. Almeida. La medida comprende a trabajadores municipales , empleados de organismos públicos y parte del sector privado que presta servicios en la zona.

También suelen adherir las instituciones educativas, bancos y dependencias administrativa s locales, mientras que el funcionamiento del comercio depende de la decisión de cada empleador y de los convenios laborales vigentes.

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Este tipo de asuetos son habituales en la provincia de Buenos Aires, donde muchos municipios mantienen celebraciones históricas vinculadas a santos patronos o fechas de fundación. Durante mayo, por ejemplo, también hubo feriados en distritos como Ensenada, Luján, Chacabuco y Brandsen.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional de 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos que buscan fomentar la actividad turística y generar fines de semana largos en distintos momentos del año.

Feriados inamovibles

Entre los feriados inamovibles más importantes aparecen el 1° de enero por Año Nuevo, el 24 de marzo por el Día de la Memoria, el 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, el 25 de mayo por la Revolución de Mayo, el 9 de julio por el Día de la Independencia y el 25 de diciembre por Navidad.

Todos los feriados inamovibles de 2026:

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

feriado

Feriados trasladables

Dentro de los trasladables figuran el Día del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (17 de junio) que se pasa al 15 para lograr un fin de semana largo; y el de José de San Martín (17 de agosto) que se pasará al viernes 15 para generar otro fin de semana de descanso. Después, le siguen otros dos: el lunes 12 de octubre, que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el lunes 23 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

El Gobierno nacional también suele establecer feriados puente con fines turísticos para estimular el movimiento interno. Esas fechas se suman al esquema habitual y permiten extender descansos en distintos meses del año. Por ejemplo, el viernes 10 de julio será no laborable mediante Resolución 164/2025. Lo mismo sucederá el lunes 10 de diciembre, donde se extenderá el fin de semana porque el 8 es el Día de la Virgen.