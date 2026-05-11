Donald Trump viajará a China junto a Elon Musk para buscar acuerdos comerciales

El republicano será el primer presidente de Estados Unidos en nueve años en visitar el país asiático. Lo acompañará el dueño de Tesla, quien integró su gobierno, junto a otros empresarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , partirá este martes a China junto a Elon Musk, Tim Cook y otros empresarios de gigantes tecnológicos para reunirse con el mandatario Xi Jinping en busca de acuerdos comerciales, en medio de la tensión entre los países después de que se aplicaran aranceles recíprocos. El viaje durará hasta el jueves.

Según consignó The New York Times, el republicano apuntará a elaborar un convenio entre Estados Unidos y China para fortalecer el vínculo comercial y la cooperación entre ambas naciones. Además de Musk y Cook, también está previsto que viajen Dina Powell McCormick (Meta), Michael Miebach (Mastercard) y Ryan Mclnerney (VISA), entre otros líderes corporativos.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun , remarcó en una conferencia de prensa que el país asiático está dispuesta a colaborar con Estados Unidos en un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e infundir mayor estabilidad y certidumbre en un mundo turbulento y cambiante.

También distintos medios internacionales consignaron que el republicano "presionará" por Irán, en el marco de la guerra en Medio Oriente. La visita de Trump será la primera de un mandatario estadounidense a China en nueve años.

En tanto, Trump y Musk volverán a encontrarse después del cortocircuito entre ambos, después de que el dueño de Tesla y la red social X renunciara a su cargo de consejero superior de la Casa Blanca el 25 de mayo de 2025 y después cuestionara al presidente del país norteamericano. "Elon es un tipo maravilloso y sé que siempre le irá bien. Es inteligente. Estuvo en campaña conmigo y, de hecho, hizo esto y lo otro, pero al final se enojó un poco y eso no fue lo apropiado", aseguró luego el mandatario.

El cruce se había generado cuando el dirigente republicano le contestó a las críticas que le había realizado el magnate sudafricano sobre su plan fiscal y presupuestario.