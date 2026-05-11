11 de mayo de 2026 Inicio
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Intento de atentado contra Donald Trump: el sospechoso se declaró inocente ante la Justicia

Cole Tomas Allen se presentó ante un tribunal federal de Washington y se defendió de las acusaciones. Podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

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Cole Tomas Allen es el hombre acusado de asesinar a Donald Trump.

Cole Tomas Allen es el hombre acusado de asesinar a Donald Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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Los cargos que pesan sobre Allen son utilizar un arma de fuego durante un delito violento, transporte de armas de fuego en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito grave e intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos. En este marco, la Fiscalía marcó que el hombre ingresó al hotel con una escopeta cuando se realizaba el evento y que disparó mientras cruzaba un puesto de seguridad.

Debido a la acusación, podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua en caso de ser declarado culpable, mientras que por transportar un arma de fuego y municiones afrontaría hasta 10 años de prisión. Además, por disparar un arma de fuego durante un delito violento recibiría una pena adicional con un mínimo obligatorio de 10 años.

Cole Tomas Allen
Cole Tomas Allen se declaró inocente ante la Justicia.

Cole Tomas Allen se declaró inocente ante la Justicia.

En tanto, el hombre acusado expresó ante Sharbaugh que tiene una maestría en ciencias de la computación, que no consumió recientemente drogas ni alcohol y que quería que el tribunal le designara abogados defensores para que lo representen en el caso. Por lo pronto, permanecerá bajo custodia federal al menos hasta el jueves, cuando volverá a comparecer ante el tribunal.

Por su parte, previamente la fiscal federal principal de Washington, Jeanine Pirro, expuso su acusación y advirtió sobre el objetivo de Alle: "Que no quepa duda, esto fue un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, y el acusado dejó clara su intención. Y esa intención era derrocar al mayor número posible de altos funcionarios del Gabinete".

Qué decía el manifiesto que dejó Cole Tomas Allen antes del intento de atentado contra Donald Trump

A días del intento de atentado contra Donald Trump, confirmaron la existencia de un manifiesto que había dejado el atacante, Cole Tomas Allen, donde declaraba que no solo quería agredir al presidente de los Estados Unidos, sino también a funcionarios del Gobierno.

La Casa Blanca informó que la familia del sospechoso alertó a la policía sobre la existencia de la carta minutos antes del incidente que el propio docente de 31 años les había enviado poco antes del hecho. Fue su hermano quien notificó al Departamento de Policía de New London, en Connecticut.

“Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, se lee en el inicio del documento, donde también detalló que planeaba atacar a integrantes de la Administración de Trump siguiendo un orden jerárquico “del más alto al más bajo”.

De acuerdo al manifiesto al que tuvo acceso The New York Post, Allen explicaba que desde hacía tiempo evaluaba la posibilidad de actuar contra el mandatario norteamericano, aunque aún no había encontrado el momento adecuado. Además, indicó que su decisión se debe a una responsabilidad personal: “Lo que hacen mis representantes tiene su reflejo en mí. Siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta Administración”.

Por otro lado, detalló que “para minimizar las bajas, usaré perdigones en lugar de balas (tienen menor penetración a través de las paredes)” y había aclarado que estaba dispuesto a matar a todos los presentes en las instalaciones del hotel con tal de lograr su acometido: “Seguiría pasando por casi todos los presentes para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (partiendo de la base de que la mayoría de la gente eligió asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto son cómplices)”.

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