Guerra en Irán: explosiones masivas en Teherán y una nueva demostración de fuerza en las calles

A poco de cumplirse dos semanas de conflicto, los líderes iraníes desafían a Estados Unidos e Israel y se muestran en público en medio de las celebraciones por el Al Quds.

Los líderes caminan por la calle para mostrar músculo político en medio de la guerra.

Cuando faltan algunas horas para cumplirse las dos semanas desde el comienzo de la guerra que protagonizan Irán, Estados Unidos e Israel y en medio de bombardeos masivos en distintos puntos de Teherán, los líderes iraníes desafiaron a Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

El régimen de Irán volvió a mostrar músculo político y militar durante las masivas manifestaciones por el Día de Al Quds, celebradas este viernes en Teherán a través de una jornada que estuvo marcada por la presencia de las principales autoridades del país en las calles. Su presencia fue llamativa.

Entre los dirigentes que participaron de la marcha se encontraba Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y considerado uno de los hombres más influyentes del régimen tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei. También asistieron el presidente iraní Masud Pezeshkian, el canciller Abás Araqchí y otras figuras clave del aparato estatal.

Durante la manifestación, que se desarrollaba cerca de la Universidad de Teherán, se registró una explosión provocada por un proyectil que impactó en las inmediaciones de la marcha. Según informó la agencia estatal IRNA, una mujer murió en el ataque, que generó una columna de humo y escenas de pánico entre los manifestantes presentes.

Poco antes de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel habían advertido que atacarían infraestructuras militares en distintos sectores de la capital iraní, entre ellos el área de Maniriyeh, situada cerca del recorrido de la marcha. Por lo que habían recomendado evacuar la zona.

En ese contexto, Lariyani aprovechó su participación en la marcha para lanzar duras críticas contra el presidente estadounidense Donald Trump. “No tiene inteligencia para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido”, afirmó en declaraciones difundidas en redes sociales. “Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo”, agregó.

Ataque refinería en Irán Casi dos semanas de guerra en Irán

Las marchas se replicaron en decenas de ciudades iraníes tras el llamado del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien asumió el poder tras la muerte de su padre pero aún no se ha presentado públicamente ante la nación y se limita a comunicarse mediante mensajes escritos transmitidos por televisión.

La tensión militar continuó en paralelo a las manifestaciones. Durante los últimos días se registraron ataques aéreos israelíes y estadounidenses en al menos once ciudades iraníes, entre ellas Isfahán, Arak, Qom, Karaj, Tabriz, Ahvaz y Dezful.

Pese a las amenazas de Estados Unidos e Israel, los Guardianes de la Revolución Islámica advirtieron que cualquier intento de protestas internas será reprimido con mayor dureza que en el pasado. En un comunicado difundido por la televisión estatal, el cuerpo militar aseguró que los enemigos del país buscan “sembrar el terror y provocar disturbios” ante la imposibilidad de alcanzar sus objetivos en el campo de batalla.