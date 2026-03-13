13 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Guerra en Irán: explosiones masivas en Teherán y una nueva demostración de fuerza en las calles

A poco de cumplirse dos semanas de conflicto, los líderes iraníes desafían a Estados Unidos e Israel y se muestran en público en medio de las celebraciones por el Al Quds.

Por
Los líderes caminan por la calle para mostrar músculo político en medio de la guerra.

Los líderes caminan por la calle para mostrar músculo político en medio de la guerra.

Cuando faltan algunas horas para cumplirse las dos semanas desde el comienzo de la guerra que protagonizan Irán, Estados Unidos e Israel y en medio de bombardeos masivos en distintos puntos de Teherán, los líderes iraníes desafiaron a Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.
Te puede interesar:

EEUU aseguró que el líder supremo de Irán "está herido y probablemente desfigurado"

El régimen de Irán volvió a mostrar músculo político y militar durante las masivas manifestaciones por el Día de Al Quds, celebradas este viernes en Teherán a través de una jornada que estuvo marcada por la presencia de las principales autoridades del país en las calles. Su presencia fue llamativa.

Entre los dirigentes que participaron de la marcha se encontraba Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y considerado uno de los hombres más influyentes del régimen tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei. También asistieron el presidente iraní Masud Pezeshkian, el canciller Abás Araqchí y otras figuras clave del aparato estatal.

Durante la manifestación, que se desarrollaba cerca de la Universidad de Teherán, se registró una explosión provocada por un proyectil que impactó en las inmediaciones de la marcha. Según informó la agencia estatal IRNA, una mujer murió en el ataque, que generó una columna de humo y escenas de pánico entre los manifestantes presentes.

Poco antes de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel habían advertido que atacarían infraestructuras militares en distintos sectores de la capital iraní, entre ellos el área de Maniriyeh, situada cerca del recorrido de la marcha. Por lo que habían recomendado evacuar la zona.

En ese contexto, Lariyani aprovechó su participación en la marcha para lanzar duras críticas contra el presidente estadounidense Donald Trump. “No tiene inteligencia para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido”, afirmó en declaraciones difundidas en redes sociales. “Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo”, agregó.

Ataque refinería en Irán
Casi dos semanas de guerra en Irán

Casi dos semanas de guerra en Irán

Las marchas se replicaron en decenas de ciudades iraníes tras el llamado del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien asumió el poder tras la muerte de su padre pero aún no se ha presentado públicamente ante la nación y se limita a comunicarse mediante mensajes escritos transmitidos por televisión.

La tensión militar continuó en paralelo a las manifestaciones. Durante los últimos días se registraron ataques aéreos israelíes y estadounidenses en al menos once ciudades iraníes, entre ellas Isfahán, Arak, Qom, Karaj, Tabriz, Ahvaz y Dezful.

Pese a las amenazas de Estados Unidos e Israel, los Guardianes de la Revolución Islámica advirtieron que cualquier intento de protestas internas será reprimido con mayor dureza que en el pasado. En un comunicado difundido por la televisión estatal, el cuerpo militar aseguró que los enemigos del país buscan “sembrar el terror y provocar disturbios” ante la imposibilidad de alcanzar sus objetivos en el campo de batalla.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cálculo no incluye los gastos del almacenamiento de material militar ni el costo del despliegue de personal.

Muertos, heridos y gastos millonarios: cuánto le costó a EEUU la primera semana de guerra contra Irán

La selección de Irán clasifió al Mundial 2026.

¿Irán, afuera del Mundial 2026? Las contradicciones de Trump y la Selección persa

Argentina y España deberían disputar la Finalissima antes del comienzo del próximo Mundial.
play

Chiqui Tapia propondrá jugar la Finalissima entre Argentina y España en River

La 98 edición de los Premios Oscar estará atravesada por el conflicto de Medio Oriente.

Alerta en los Premios Oscar: refuerzan la seguridad ante un posible ataque durante la ceremonia

Para la mayoría de la sociedad, la postura de Milei no representa al conjunto de los argentinos. 

Conflicto en Medio Oriente: más del 60% de los argentinos no se siente representado por la posición del Gobierno

Donald Trump envió un duro mensaje a la selección iraní en pleno conflicto en Medio Oriente.

La advertencia de Trump a la Selección de Irán: "No sería apropiado por su seguridad que vengan al Mundial"

Rating Cero

Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.
play

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

Gran expectativa por los ganadores de los Premios Oscar 2026. 

Quiénes ganarán los Premios Oscar 2026, según las casas de apuestas

Su regreso al país generó gran repercusión cuando se difundieron imágenes de un encuentro con amigos.

La impresionante transformación física de Susana Giménez a los 82 años: tratamiento rejuvenecedor

Los Premios Oscar 2026 serán el domingo 15 de marzo. 

Los artistas confirmados que cantarán en la entrega de los Premios Oscar 2026

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

últimas noticias

El caso de la mujer que tenía problemas en la vista y recibió un diagnóstico inesperado

Tenía un dolor muy fuerte en la vista pero nadie esperaba lo que dijo el médico: cuál fue el diagnóstico

Hace 6 minutos
play
Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

Hace 8 minutos
Opción de inversión en los bancos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 970.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 13 minutos
La empresa FAM de Córdoba finalmente cerró.

Desaparecen 24 líneas de colectivos: sus recorridos pasarán a ser gratuitos

Hace 17 minutos
Los líderes caminan por la calle para mostrar músculo político en medio de la guerra.

Guerra en Irán: explosiones masivas en Teherán y una nueva demostración de fuerza en las calles

Hace 32 minutos