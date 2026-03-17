Irán volvió a bombardear la embajada de Estados Unidos en Bagdad La capital de Irak recibió un nuevo ataque aéreo que incluyó cinco cohetes y cinco drones, luego del ocurrido el sábado en el mismo lugar. Por + Seguir en







El bombardeo fue en la embajada de EE.UU en Bagdad. Redes sociales

La embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque proveniente de Irán durante la madrugada del martes y fue catalogado como la agresión más intensa desde inicio de la guerra. Esta situación también se había dado el sábado en la misma sede.

En este caso, misiles y al menos cinco drones fue lo que utilizaron en el ataque desde zonas aledañas a la ciudad, pero no se reportaron víctimas. Se observó actividad de su sistema de defensa área C-RAM contra lo que fueron cinco drones.

El sistema de defensa de área C-RAM derribó dos de los tres drones vistos dirigirse, mientras que un tercero fue el que impactó dentro del recinto de la embajada, donde comenzó a salir humo y fuego en pocos minutos.

Ante los constantes ataques, la embajada de Estados Unidos alertó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país: "Abandonen Irak inmediatamente debido a ataques recurrentes de milicias terroristas alineadas con Irán contra intereses estadounidenses".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jhonffonseca/status/2033648281444880716?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ÚLTIMA HORA! ¡IMÁGENES BRUTALES!

El C-RAM estadounidense desata un infierno de plomo y fuego a máxima velocidad interceptando un ataque mortal directo contra la Embajada de EE.UU. en Bagdad.



El rugido ensordecedor de esa Gatling girando a 4.500 disparos por minuto… es… https://t.co/zXZTCwSMsv pic.twitter.com/T9yEEDNvZX — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 16, 2026 Esto mismo había sucedido el sábado por la mañana cuando un drone impactó de dentro del complejo diplomático y generó preocupación por la seguridad, pero no hubo heridos.

El complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, ubicado en la Zona Verde, una de las áreas más protegidas de la ciudad, fueron objetivo recurrente de ataques con cohetes y drones atribuidos a milicias alineadas con Irán. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNewsPlus/status/2033737547675848855&partner=&hide_thread=false | Un dron impacta el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Durante el ataque, el sistema C-RAM interceptó varios drones, aunque al menos uno logró impactar dentro del recinto, provocando fuego y humo. pic.twitter.com/1Dgo9y2lPK — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) March 17, 2026