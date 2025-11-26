El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU El canciller Pablo Quirno oficializó la candidatura del diplomático argentino a Secretario General de Naciones Unidas y destacó su trayectoria al frente del OIEA. Por + Seguir en







El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, un paso que busca reposicionar al país en los debates centrales de la comunidad global.

En su cuenta de X, el canciller Pablo Quirno definió como “un honor y un privilegio” la postulación y subrayó la trayectoria del actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Desde hace seis años, Grossi conduce el OIEA en medio de conflictos que pusieron a prueba la seguridad nuclear y la diplomacia multilateral. Para la Cancillería, esa gestión lo muestra como un cuadro con capacidad de liderazgo en situaciones límite que afectan la paz y la seguridad internacional. El canciller remarcó que su perfil se ajusta al momento crítico que atraviesa Naciones Unidas, a 80 años de su fundación, cuando la organización necesita reformas que fortalezcan su eficacia y recuperen su centralidad en un escenario global atravesado por tensiones crecientes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado donde formaliza la candidatura. Allí afirma: “La República Argentina tiene el honor de presentar la candidatura del Embajador Rafael M. Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas para el período 2027–2031”.

El texto subraya el “firme compromiso” del país con la Carta de la ONU y recuerda que la Argentina, miembro fundador de la organización, mantiene una trayectoria “extensa y reconocida” en el ámbito multilateral, con énfasis en la preservación de la paz internacional y la cooperación entre Estados.