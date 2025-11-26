26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU

El canciller Pablo Quirno oficializó la candidatura del diplomático argentino a Secretario General de Naciones Unidas y destacó su trayectoria al frente del OIEA.

Por
El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU

El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU

El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, un paso que busca reposicionar al país en los debates centrales de la comunidad global.

javier milei: en argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo
Te puede interesar:

Javier Milei: "En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo"

En su cuenta de X, el canciller Pablo Quirno definió como “un honor y un privilegio” la postulación y subrayó la trayectoria del actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Desde hace seis años, Grossi conduce el OIEA en medio de conflictos que pusieron a prueba la seguridad nuclear y la diplomacia multilateral. Para la Cancillería, esa gestión lo muestra como un cuadro con capacidad de liderazgo en situaciones límite que afectan la paz y la seguridad internacional. El canciller remarcó que su perfil se ajusta al momento crítico que atraviesa Naciones Unidas, a 80 años de su fundación, cuando la organización necesita reformas que fortalezcan su eficacia y recuperen su centralidad en un escenario global atravesado por tensiones crecientes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado donde formaliza la candidatura. Allí afirma: “La República Argentina tiene el honor de presentar la candidatura del Embajador Rafael M. Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas para el período 2027–2031”.

El texto subraya el “firme compromiso” del país con la Carta de la ONU y recuerda que la Argentina, miembro fundador de la organización, mantiene una trayectoria “extensa y reconocida” en el ámbito multilateral, con énfasis en la preservación de la paz internacional y la cooperación entre Estados.

El comunicado destaca la carrera de Grossi durante más de cuatro décadas en el servicio exterior y su conducción del OIEA, ratificada por un segundo mandato en 2023. Resalta que su gestión se caracterizó por ser “abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes”, orientada a fortalecer la paz y la seguridad internacionales.

También subraya atributos que, según la Cancillería, lo convierten en un candidato “de excelencia”: su conocimiento profundo del sistema multilateral, su capacidad para promover el diálogo diplomático, su rol probado en situaciones de conflicto y crisis internacionales como interlocutor imparcial, y su solvencia técnica, lingüística y compromiso con la Carta de las Naciones Unidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1993781657015603619?s=46&t=eeyOpzJV4jOSBBKpHSkTGQ&partner=&hide_thread=false

NOTA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno analiza definir que las sesiones extraordinarias se extiendan hasta el 28 de febrero.

Congreso: La Libertad Avanza analiza sesiones extraordinarias en continuado hasta el 28 de febrero

Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Presti y Monteoliva

El curioso respaldo de Javier Milei a Estudiantes en medio del conflicto con la AFA

El curioso respaldo de Javier Milei a Estudiantes en medio del conflicto con la AFA

Javier Milei encabezó la reunión en la Casa Rosada.

Milei recibió al canciller de Israel y viajará a Jerusalén para inaugurar la embajada argentina

Milei, Petri y Pestri participaron de la ceremonia oficial.

A la espera de la reestructuración de la cúpula militar, Milei se mostró con el nuevo ministro de Defensa

El mandatario realizará su décimo quinto viaje a EEUU desde que inició su mandato.

La agenda de Milei en EEUU: participará del sorteo del Mundial 2026 y se reunirá con empresarios

Rating Cero

La transmisión de los Martín Fierro de Cable comenzará a las 19.

Llega la gran noche de la TV: se entregan los Martín de Fierro de Cable 2025

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.
play

Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

Sofi Gonet elige una fragancia frutal intensa para su rutina. 

Este es el perfume favorito de Sofía Gonet "La Reini": cuánto sale

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja en medio del escándalo

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja

La historia que se suma al catálogo de Netflix transcurre en Río de Janeiro. 
play

Violencia, corrupción y lucha de poder: la serie de solo 8 capítulos que brilla en Netflix

últimas noticias

El matrimonio igualitario será reconocido en toda la Unión Europea

Todos los países de la Unión Europea deberán reconocer el matrimonio igualitario

Hace 12 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este jueves 27 de noviembre

Hace 30 minutos
Javier Milei: En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo

Javier Milei: "En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo"

Hace 30 minutos
Economía adjudicó casi $14 billones en deuda en pesos y dólares

El Tesoro renovó el 96% de los vencimientos ante una desafiante licitación

Hace 37 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 27 de noviembre

Hace 42 minutos