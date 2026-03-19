Rafael Grossi afirmó que la guerra causó "mucho daño" al programa nuclear de Irán, pero una parte "probablemente sobrevivió"

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica aseguró que ningún conflicto armado podrá eliminar el desarrollo atómico de la República Islámica. "Va a ser necesario volver a la mesa de diálogo", advirtió.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA), el argentino Rafael Grossi, aseguró que Irán no perdió capacidad para llevar adelante su programa nuclear a pesar de los ataques llevados adelante por Estados Unidos e Israel.

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"Ha habido mucho impacto en el programa. Mi impresión es que, una vez finalizado el esfuerzo militar, seguiremos heredando una serie de problemas importantes que han estado en el centro de todo esto. Uno de ellos, y el más notable, es el inventario de uranio enriquecido al 60%, que está muy cerca del grado necesario para fabricar una bomba, y que seguirá estando prácticamente igual", aseguró Rossi, en un diálogo con la cadena norteamericana CBS News.

Además, el director general de la OEIA dijo que "algunas instalaciones, infraestructuras y equipos muy probablemente hayan sobrevivido a algunos de los ataques" . Además, el argentino explicó que Irán conserva personal y experiencia técnica para reparar los daños que se hayan causado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Por otra parte, Rossi recordó el acuerdo de no proliferación nuclear entre Irán y Estados Unidos para que la República Islámica no llegue al enriquecimiento de uranio necesario para fabricar bombas, firmado durante la presidente de Barack Obama , y señaló que el gobierno de los ayatolas "estaba cumpliendo con varias cosas" antes de la guerra.

Edificios destruidos por un ataque de EE UU en el centro iraní de Tecnología Nuclear de Isfahan. Fuente: El País.

Edificios destruidos por un ataque de EE UU en el centro iraní de Tecnología Nuclear de Isfahan. Fuente: El País.

"Pero empezamos a ver y a obtener nuevos elementos que suscitaron preocupación y los estábamos discutiendo con Irán", contó en relación al uranio enriquecido, que se encontraba en lugares a los que no les permitían el acceso a los veedores de la OEIA.

Además, Rossi aseguró que está constatado que Irán tiene una capacidad de 60% de uranio enriquecido, cuando el grado armamentístico es del 90%. "Irán tiene la máquina más sofisticada, rápida y eficiente que existe, y saben cómo fabricarlas", sostuvo, y advirtió que el desarrollo permanecerá en la República Islámica a pesar de la guerra en Medio Oriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/general_he42676/status/2034701654239424618&partner=&hide_thread=false IAEA DG Rafael Grossi said the campaign has significantly rolled back Iran's nuclear program, though he's skeptical of time-based metrics. He warned that even after military actions end, major issues remain—notably Iran's 60% enriched uranium stock, near weapons-grade. pic.twitter.com/BwVYMUrxGy — General Quacker | (@general_he42676) March 19, 2026

Luego, el director general de la OIEA remarcó que ninguna guerra podría terminar el programa nuclear de Irán. "A menos que se tratara de una guerra nuclear y se optara por la destrucción de una manera inimaginable, lo cual esperamos, por supuesto, nunca ocurra", sostuvo.

Además, Grossi insistió en que existen dudas sobre la finalidad del programa nuclear iraní y el uso de uranio en instalaciones como el reactor de investigación de Teherán, el cual Estados Unidos sospecha que se utiliza para fabricar una bomba atómica. "Lo que estamos discutiendo es capacidad técnica, no intenciones", remarcó el director general de la OEIA.

"Necesitamos encontrar un marco acordado que nos proporcione la visibilidad necesaria y una idea clara de dónde están y adónde quieren ir. Va a ser necesario volver a la mesa de diálogo", cerró Grossi.

Donald Trump amenazó con bombardear un yacimiento de gas si Irán vuelve a atacar a Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que responderá si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar y afirmó que Israel no realizará nuevos bombardeos contra el yacimiento gasífero de South Pars, tras una jornada de escalada en el Golfo Pérsico con impactos directos sobre infraestructura energética.

En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump sostuvo que Estados Unidos "destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán" del campo si se repiten agresiones. El mandatario remarcó que Qatar "no estaba involucrado de ninguna manera" en los ataques israelíes contra instalaciones iraníes, y afirmó que "lamentablemente, Irán desconocía esto" y atacó al país del Golfo de forma "injustificada".

Donald Trump Redes sociales

El pronunciamiento se produjo luego de que misiles iraníes impactaran en territorio qatarí, en particular en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, núcleo de la producción de gas natural licuado. Trump señaló: "No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán". Sin embargo, advirtió: "No dudaré en hacerlo" si las instalaciones energéticas qataríes vuelven a ser blanco de ataques.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar confirmó que el ataque se ejecutó con misiles balísticos lanzados desde Irán. "El Estado de Qatar fue atacado con misiles balísticos procedentes de Irán, que tuvieron como objetivo la Ciudad Industrial de Ras Laffan y causaron daños", informó la cartera a través de la red social X.

El gobierno qatarí condenó además los ataques iraníes contra instalaciones energéticas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y calificó esas acciones como una "violación flagrante de los principios del derecho internacional" y una "grave amenaza" para la seguridad energética mundial. En ese marco, sostuvo que las "brutales agresiones iraníes" contra países vecinos "han cruzado todas las líneas rojas" y remarcó la necesidad de una desescalada que permita "restablecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional".

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El ataque sobre Ras Laffan provocó un incendio de gran magnitud en la refinería, considerada uno de los principales centros de producción de gas natural licuado a nivel global. Las autoridades qataríes informaron que el fuego causó "graves daños" en la planta, aunque no reportaron víctimas.

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos también registró intentos de ataque. Según fuentes oficiales, un dron fue interceptado en la gobernación de Al-Kharj cuando intentaba alcanzar un depósito de combustible utilizado para abastecer aviones estadounidenses. El Ministerio de Defensa emiratí confirmó la activación de sistemas de defensa para neutralizar la amenaza, mientras que otro intento dirigido contra una planta de gas en la región este del país fue frustrado antes de causar daños.

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Los ataques iraníes se produjeron como represalia tras bombardeos israelíes y estadounidenses contra instalaciones gasísticas en South Pars, ubicado en la costa sur de Irán y considerado el mayor yacimiento de gas del planeta, compartido con Qatar. En ese contexto, el jefe de Estado iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que las ofensivas contra el sector energético de su país tendrían "consecuencias incontrolables".

"Este tipo de acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados; al contrario, no harán más que agravar la situación y podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo", afirmó el mandatario iraní.

En Ras Laffan, equipos de defensa civil y rescate trabajaron durante horas para controlar el incendio y evitar una catástrofe mayor. El Ministerio del Interior de Qatar confirmó que la emergencia quedó contenida sin que se registraran lesionados, aunque la infraestructura energética sufrió daños significativos en una zona clave para la exportación de gas natural licuado.