11 de mayo de 2026 Inicio
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La justicia boliviana declaró en rebeldía a Evo Morales y ordenó su captura

El expresidente no asistió a la audiencia inaugural del juicio en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas y permanece refugiado en la región del Chapare bajo el resguardo de sus seguidores.

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Evo Morales denunció una persecución política.

Evo Morales denunció una persecución política.

EFE/Luis Gandarillas

El juez boliviano Carlos Oblitas declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales y ordenó su captura, tras la inasistencia del exmandatario a la audiencia inaugural del juicio en su contra pautada para este lunes por el presunto delito de trata agravada de personas, vinculado a una presunta relación con una menor de edad durante su gestión de gobierno.

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El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, manifestó que se cumplieron todas las formalidades de rigor para la instalación y la apertura del juicio oral. Actualmente, el dirigente permanece refugiado en la región del Chapare bajo el resguardo de sus seguidores.

El Ministerio Público de Bolivia asegura que posee una base sólida para llevar adelante la acusación formal. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, informó que recolectaron más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada. La investigación señala que el vínculo con la adolescente de 15 años derivó en el nacimiento de una hija en el año 2016.

El equipo jurídico del expresidente justificó su ausencia bajo el argumento de supuestas fallas en las notificaciones judiciales. Su abogado, Wilfredo Chávez, calificó el proceso como una "persecución política" para desviar la atención de la crisis económica del país. La defensa sostiene además que el tribunal no respeta los estándares internacionales en materia penal durante el desarrollo de la causa.

La presunta víctima envió recientemente un documento al Juzgado contra la Violencia hacia las Mujeres para solicitar la anulación del juicio. En el escrito, la joven afirma que no es "víctima, no existió hecho como tampoco existió explotación". Sin embargo, las autoridades aclararon que cualquier pedido de desistimiento debe presentarse y discutirse de manera oficial dentro de las etapas del juicio oral.

La orden de captura surge en un clima de alta tensión entre Morales y el actual presidente Rodrigo Paz. El exmandatario acusó a la gestión de Paz de utilizar el aparato judicial para su proscripción política definitiva. En su cuenta de X, Morales publicó: "No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren – con pruebas legales y reales – los presuntos delitos que cometí".

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