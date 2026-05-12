Hantavirus: confirmaron tres nuevos casos entre los pasajeros del crucero Mondius

Se trata de un ciudadano estadounidense, una francesa y un español que comenzaron a mostrar síntomas antes de descender de la embarcación. Los tres pacientes afectados cursarán la enfermedad en sus países.

Desde la OMS confirmaron tres nuevos casos de hantavirus vinculados al brote detectado en el crucero MV Hondius, que ya salió de las Islas Canarias y siguió su camino a Países Bajos. En total, son nueve ya las personas afectadas.

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Entre los contagios confirmados figuran un ciudadano estadounidense, una mujer francesa y un pasajero español que habían regresado recientemente a sus respectivos países luego de abandonar la embarcación.

El Departamento de Salud de Estados Unidos informó además que un segundo ciudadano norteamericano que viajaba en el vuelo de repatriación presentó síntomas leves compatibles con la enfermedad. Según detallaron las autoridades, ambos pasajeros fueron trasladados de regreso al país en “unidades de biocontención por extrema precaución”.

En Francia, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, confirmó que la mujer permanece en cuarentena mientras su estado de salud empeora progresivamente. Además, las autoridades sanitarias francesas identificaron y rastrean a 22 personas que mantuvieron contacto estrecho con la paciente.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España confirmó este martes un caso positivo entre los 14 ciudadanos españoles que viajaban en el crucero . Todos ellos fueron sometidos a pruebas PCR tras regresar al país.

De acuerdo con el comunicado oficial, uno de los análisis dio resultado positivo y el paciente comenzó a desarrollar síntomas durante la noche del miércoles, cuando estaba arriba del crucero. Actualmente, tanto él como el resto de los pasajeros permanecen aislados bajo seguimiento médico.

Mientras continúa la investigación epidemiológica, más de 90 pasajeros del MV Hondius están siendo repatriados desde las Islas Canarias hacia distintos destinos internacionales.

Hasta el momento, el brote dejó tres víctimas fatales: una pareja de nacionalidad neerlandesa y una mujer alemana. Las autoridades confirmaron que al menos dos de los fallecidos estaban infectados con hantavirus.

Hantavirus: la OMS recomendó cuarentena ante el brote en el crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este lunes aislamiento y cuarentena para los contactos estrechos de los pasajeros del crucero MV Hondius. El buque registró tres fallecimientos y siete contagios confirmados de hantavirus tras su partida desde Ushuaia el 1 de abril. La detección de la cepa Andes, capaz de transmitirse entre personas, motivó la alerta sanitaria en Europa y América del Norte.

La OMS advirtió que la enfermedad posee su mayor nivel de contagiosidad durante las primeras manifestaciones de síntomas. Si bien el organismo aclaró que el escenario "no es comparable" con la pandemia de covid-19, solicitó vigilancia ante el largo periodo de incubación.

El brote ya provocó tres muertes confirmadas entre los viajeros. Las víctimas fatales incluyen a un matrimonio neerlandés y a una pasajera alemana. El hombre falleció en la isla Santa Elena, mientras que su esposa murió en un hospital sudafricano tras presentar malestares en un vuelo. La tercera víctima perdió la vida a bordo del crucero a causa de una neumonía.

El Reino Unido confirmó dos infecciones y un caso probable entre sus ciudadanos. Un paciente permanece en terapia intensiva en Sudáfrica tras su evacuación desde la isla Ascensión, mientras que un tripulante recibe tratamiento en Países Bajos. Por su parte, Suiza registró un positivo en un pasajero que retornó a su país a través de Catar.

Francia hospitalizó a cinco ciudadanos repatriados en habitaciones especiales con circulación de aire controlada en París. La ministra de Salud, Stéphanie Rist, confirmó el deterioro en el estado de salud de una de las pacientes infectadas. El gobierno galo rastrea ahora a veinte personas que compartieron vuelos con los pasajeros afectados.

Estados Unidos trasladó a 16 individuos a un centro médico especializado en Nebraska tras el positivo de uno de los viajeros. Brian Christine, funcionario de salud, afirmó que “el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo” a pesar de las precauciones. Asimismo, una pareja permanece bajo observación en Atlanta para descartar nuevos casos.

El presidente Donald Trump sostuvo que el virus "no parece fácil de transmitir" y defendió su decisión de retirar a su país de la OMS.

Qué se sabe de la cepa Andes del hantavirus

El hantavirus Andes es una enfermedad zoonótica que carece de una vacuna o un tratamiento médico específico. La evolución de los cuadros clínicos puede derivar en neumonías graves y fallas respiratorias agudas en poco tiempo. Los organismos internacionales continúan con el seguimiento de la tripulación y los pasajeros dispersos por el mundo.