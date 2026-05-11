11 de mayo de 2026 Inicio
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Brote de hantavirus: se conoció el emotivo mensaje del capitán del crucero a los pasajeros

Tras el brote del virus en el crucero polar MV Hondius, el comandante de la embarcación difundió un mensaje dirigido a pasajeros y tripulación en el que reconoció las semanas difíciles vividas a bordo y pidió respeto y privacidad para las familias afectadas.

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OceanExpeditions difundió el mensaje del capitán Jan Dobrogowski. 

Ocean Expeditions difundió el mensaje del capitán Jan Dobrogowski. 

El capitán del crucero polar MV Hondius, Jan Dobrogowski, difundió un mensaje para sus pasajeros, tripulación y personal de Ocean Expeditions después del brote de hantavirus que afectó a la embarcación. En su comunicado, reconoció las semanas de tensión vividas a bordo y pidió respeto y privacidad hacia las familias involucradas, destacando la importancia de mantener la calma en medio de la crisis sanitaria.

Un crucero está afectado por el norovirus.
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"En el mar, las personas dependen unas de otras. No existen servicios de rescate disponibles de inmediato para acudir en ayuda en una emergencia”, expresó Jan Dobrogowski en un emotivo mensaje que se viralizó en redes sociales.

En ese sentido, el capitán de la embarcación aseguró que lo que más lo impactó fue “la paciencia, la disciplina y también la amabilidad” demostrada por pasajeros y tripulación.

Crucero MV Hondius

A su vez, sostuvo que durante los momentos más difíciles observó “perseverancia”, “cuidado mutuo”, “unión” y una “fortaleza silenciosa” entre todas las personas a bordo del crucero. Añadió además que “no podría imaginar atravesar estas circunstancias con un mejor grupo de personas”, resaltando la unión y el compromiso colectivo que marcaron la experiencia a bordo

Por otro lado, se refirió a las personas fallecidas y lamentó su pérdida: “Aunque ninguna palabra aliviará esta pérdida, quiero que sepan que están con nosotros cada día, en nuestros corazones y pensamientos”.

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En otra parte de su mensaje, el capitán destacó de manera especial el esfuerzo realizado por la tripulación del buque. Subrayó “el coraje y la determinación desinteresada” que demostraron en reiteradas ocasiones frente a las dificultades, y expresó su gratitud por la entrega constante de aquellos que sostuvieron el funcionamiento del barco en medio de la crisis.

Por último, el comandante advirtió sobre el impacto negativo que puede tener la difusión pública de imágenes e información fuera de contexto, ya que resulta doloroso para quienes están a bordo. En ese sentido, recordó que su responsabilidad no se limita a llevar el barco a puerto seguro, sino que continúa más allá de la llegada a las Islas Canarias, abarcando el cuidado de pasajeros y tripulación.

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