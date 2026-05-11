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Maxi López habló sobre la supuesta ruptura de Wanda Nara y Martín Migueles: "Me invitó a..."

El exfutbolista se hizo eco de los rumores de la última separación de su exesposa y compartió qué tan al día está con la vida romántica de la empresaria. Quién sería el tercero en discordia.

Wanda Nara y Maxi López.

Wanda Nara y Maxi López.

Redes sociales

Maxi López se refirió a la supuesta ruptura de Wanda Nara y Martín Migueles y mantuvo el suspenso sobre el presente de la vida amorosa de su exesposa. "La verdad es que no lo sé, habría que preguntarle a Solange cuando vuelva", deslizó el exfutbolista en Intrusos.

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Además, el actor remarcó que tiene buena relación con Migueles y que compartieron el cumpleaños de uno de sus hijos que se celebró en la casa de la empresaria. "Me invitó varias veces a jugar al fútbol. Yo le digo: 'No juego más al fútbol, ahora cocino, soy streamer, soy actor, entonces no juego más a la pelota'", detalló el coprotagonista de la serie vertical Triángulo amoroso.

Ante la insistencia de la prensa para que precise más información sobre la modelo, con la que volvió a tener una buena relación en los últimos años, Maxi fue tajante: "No me meto más ahí". De esta forma, el ex participante de MasterChef Celebrity evitó confirmar la ruptura, pero tampoco la negó.

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Actualmente, Maxi y Wanda protagonizan la serie vertical Triángulo amoroso producida y emitida por Telefe tras su éxito en el reality MasterChef Celebrity. La empresaria también se encuentra filmando la película ¿Querés ser mi hijo? para la misma productora. Mientras que el ex jugador de fútbol se encuentra en medio de la mudanza de su familia desde Suiza a Argentina.

Quién sería el tercero en discordia entre Wanda Nara y Martín Migueles

Las versiones que explotaron en las últimas horas tras la emisión de Infama. Allí, la periodista Karina Iavícoli aportó datos sobre el detrás de la ruptura y aseguró que la separación se habría producido apenas después del viaje que la pareja realizó a Japón.

Según la panelista, el empresario habría descubierto una cercanía entre Wanda y un famoso vinculado al ambiente artístico. Aunque todavía no trascendieron pruebas concretas ni imágenes que confirmen la situación, el nombre comenzó a circular rápidamente en televisión y redes sociales.

“Se habrían separado, al regresar del viaje, porque a él le daba muchos celos que ella se fuera a grabar con Agustín Bernasconi a Uruguay”, dijo Iavícoli. En ese marco, cabe mencionar que Wanda Nara se encuentra trabajando en tierras uruguayas en una nueva película que protagoniza el citado actor. "Esto habría despertado inseguridades y tensiones dentro de la pareja", sumó.

Por ahora, ninguno de los protagonistas habló públicamente sobre los rumores. En tanto que, mientras crecen las especulaciones alrededor del supuesto tercero en discordia, la historia permanece rodeada de incertidumbre y versiones cruzadas que alimentan aún más la polémica.

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