Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de mayo

El minorista opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana con una ligera alza.

El dólar minorista cotiza este lunes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana que terminó con una ligera alza .

El dólar arranca la semana por encima de los $1.400 tras un leve rebote

En este marco financiero, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar tranquilidad al mercado al brindar detalles del Súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), anunciado por el presidente Javier Milei en redes sociales en el vuelo de regreso al país desde los Estados Unidos.

El titular del Palacio de Hacienda destacó la creación del Súper RIGI y anunció que llegarán "inversiones" por "140 mil millones de dólares ". A la vez, descartó que la situación judicial del vocero "no tiene ningún efecto" en el riesgo país. " El riesgo país no baja por el riesgo kuka , porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno", señaló Caputo.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial, sin sobresaltos. Stock

El comportamiento del dólar continuó condicionado por una fuerte oferta de divisas. La liquidación del sector agroexportador, en plena cosecha gruesa, se combina con el ingreso de dólares por emisiones de deuda corporativa y provincial, lo que refuerza el equilibrio en el mercado cambiario.

En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a posicionarse como comprador neto de divisas. En la pasada jornada adquirió US$71 millones y acumula compras por u$s7.226 millones en lo que va de 2026, según estimaciones privadas. El organismo se encamina además a completar cerca de 80 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.398.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.485,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.430,2.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.411,5 para la compra y $1.412,50 para la venta.