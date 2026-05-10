¿Qué le sucedió? Así fue la impresionante transformación de Olivia Wilde

Durante su paso por el Festival de Cine de San Francisco, la actriz fue blanco de críticas por el cambio que mostró en la alfombra roja.

Olivia Wilde es una destacada actriz y directora de cine estadounidense (con nacionalidad irlandesa) nacida en 1984. Saltó a la fama internacional por su papel de la doctora Remy "Thirteen" Hadley en la serie médica House. En los últimos años, ha captado la atención mediática no solo por su trabajo detrás de cámaras en películas como Booksmart y Don't Worry Darling, sino también por su reciente transformación física que ha generado debate en redes sociales .

Visiblemente más delgada y con un maquillaje muy poco favorecedor , Wilde reapareció en el Festival de Cine de San Francisco , donde su aspecto físico se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales y en distintos medios que criticaron su transformación . Alertada por la repercusión de su nueva imagen , la actriz rompió el silencio .

No hay que dejar de lado, su costado actoral que es de lo más importante, tiene una larga trayectoria en Hollywood y se ha convertido en una de las actrices más famosas y mejores pagas en los últimos tiempos. Ahora, en cuando a su cuerpo, ella decidió no quedarse callada y habló de manera contundente, sin dar mucho que hablar ni generar más polémica.

Fue en un video de Instagram junto a su hermano Charlie Cockburn , en el que la actriz se pronunció sobre las imágenes que dieron la vuelta al mundo y que fueron objeto de todo tipo de especulaciones.

"¿Podrías responder a los últimos rumores según los cuales eres un cadáver resucitado?", bromeó Cockburn; a lo que Olivia Wilde respondió: "Mira, (la lente usada para las fotos) era un ojo de pez. Y lo reconozco. ¿Era aquel mi mejor ángulo? ¿Era mi mejor look? No. Daba asco. Es una imagen que da asco". Y, agregó: "No sé por qué me acerqué tanto a la cámara. No debí hacerlo. Esa no es la verdad. No estoy muerta".

Más allá de que negó intervención alguna, el cambio en el rostro de Olivia Wilde es más que evidente aunque podría tratarse del resultado de una extrema dieta que la actriz haya comenzado para algún futuro proyecto que requiera de una transformación física de su parte.

olivia wilde

El haberse vuelto viral en las redes sociales ayudó a la intérprete y directora a promocionar su nueva película, The Invite, justamente el que presentó en el Festival de Cine de San Francisco tras su aclamado paso el Festival de Sundance el pasado enero.

El film cinematográfico se centra en una cena entre vecinos, una excusa simple que rápidamente se transforma en un espacio donde las tensiones empiezan a filtrarse entre bromas incómodas y silencios que dicen demasiado. La película sigue a una pareja desgastada que intenta recuperar algo de lo perdido invitando a sus enigmáticos vecinos. Pero la noche avanza y el tono cambia, hay algo en el aire que incomoda y el tráiler se encarga de sostener esa sensación sin revelar del todo hasta dónde puede escalar.