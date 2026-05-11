11 de mayo de 2026 Inicio
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Hantavirus: la OMS recomendó cuarentena ante el brote en el crucero MV Hondius

El organismo sanitario internacional reportó tres muertes y siete contagios confirmados en diversos países de Europa y América del Norte. La detección de la cepa Andes genera preocupación por su capacidad de transmisión entre humanos.

Por
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la OMS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este lunes aislamiento y cuarentena para los contactos estrechos de los pasajeros del crucero MV Hondius. El buque registró tres fallecimientos y siete contagios confirmados de hantavirus tras su partida desde Ushuaia el 1 de abril. La detección de la cepa Andes, capaz de transmitirse entre personas, motivó la alerta sanitaria en Europa y América del Norte.

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La OMS advirtió que la enfermedad posee su mayor nivel de contagiosidad durante las primeras manifestaciones de síntomas. Si bien el organismo aclaró que el escenario "no es comparable" con la pandemia de covid-19, solicitó vigilancia ante el largo periodo de incubación.

El brote ya provocó tres muertes confirmadas entre los viajeros. Las víctimas fatales incluyen a un matrimonio neerlandés y a una pasajera alemana. El hombre falleció en la isla Santa Elena, mientras que su esposa murió en un hospital sudafricano tras presentar malestares en un vuelo. La tercera víctima perdió la vida a bordo del crucero a causa de una neumonía.

El Reino Unido confirmó dos infecciones y un caso probable entre sus ciudadanos. Un paciente permanece en terapia intensiva en Sudáfrica tras su evacuación desde la isla Ascensión, mientras que un tripulante recibe tratamiento en Países Bajos. Por su parte, Suiza registró un positivo en un pasajero que retornó a su país a través de Catar.

Francia hospitalizó a cinco ciudadanos repatriados en habitaciones especiales con circulación de aire controlada en París. La ministra de Salud, Stéphanie Rist, confirmó el deterioro en el estado de salud de una de las pacientes infectadas. El gobierno galo rastrea ahora a veinte personas que compartieron vuelos con los pasajeros afectados.

Estados Unidos trasladó a 16 individuos a un centro médico especializado en Nebraska tras el positivo de uno de los viajeros. Brian Christine, funcionario de salud, afirmó que “el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo” a pesar de las precauciones. Asimismo, una pareja permanece bajo observación en Atlanta para descartar nuevos casos.

El presidente Donald Trump sostuvo que el virus "no parece fácil de transmitir" y defendió su decisión de retirar a su país de la OMS.

Qué se sabe de la cepa Andes del hantavirus

El hantavirus Andes es una enfermedad zoonótica que carece de una vacuna o un tratamiento médico específico. La evolución de los cuadros clínicos puede derivar en neumonías graves y fallas respiratorias agudas en poco tiempo. Los organismos internacionales continúan con el seguimiento de la tripulación y los pasajeros dispersos por el mundo.

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