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Griselda Siciliani a corazón abierto: "No necesito de un hombre para ser feliz"

La protagonista de Envidiosa estuvo presente en los Premios Platino 2026 y aprovechó su paso por la ceremonia para hablar de su exitoso presente y se sinceró sobre su vida personal: "La vida es tormentosa", expresó.

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Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda Siciliani, se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

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Griselda Siciliani pasó por la entrega de los Premios Platino 2026 donde brindó detalles de su exitoso presente y se sinceró sobre su vida personal: "La vida es tormentosa", expresó y añadió que "no necesita de un hombre para ser feliz".

El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.
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La actriz argentina brilló en la XIII edición de los Premios Platino, celebrada el pasado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México donde estuvo nominada por su papel como Victoria “Vicky” Mori, la protagonista de la serie de Netflix Envidiosa,

Siciliani, con un llamativo vestido verde creado por Tavo García, pasó por la alfombra roja y aprovechó el momento para hablar de su buen presente laboral. También abrió su corazón y se refirió a su vida personal dejando una frase que llamó la atención: “La vida es tormentosa”.

Entrevistada por Guido Záffora para el programa Secretos verdaderos (América TV), Griselda habló sin filtros tras su polémica separación de Luciano Castro, y dijo que "está muy tranquila" respecto a esa situación.“Me gusta estar sola, pero también me gusta estar con alguien, me gustan las dos cosas. No necesito para sentirme realizada, o para sentirme feliz, estar acompañada por un hombre”, expresó.

En ese sentido, la actriz aseguró que le gusta “mucho estar con hombres" y que "disfruta de lo que la vida le va trayendo". De esa manera, Siciliani dejó claro que se encuentra disfrutando tanto de un momento pleno en su carrera profesional como también en el plano personal . “La vida es tormentosa, viste… La vida es tormentosa, para todos. Y las cuestiones del amor son así, ¿no?”

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