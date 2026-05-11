11 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos, el nivel más bajo desde febrero

Los bonos argentinos avanzaron levemente mientras los mercados estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos en un contexto de euforia financiera y señales de cautela entre analistas.

Por
El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos, el nivel más bajo desde febrero

En una rueda marcada por nuevos récords en los mercados de Estados Unidos, los activos argentinos mostraron este lunes una mejora moderada y el riesgo país retrocedió 15 unidades perforando la barrera de los 500 puntos, hasta las 498 unidades. Es su menor nivel desde el 2 de febrero, cuando el indicador elaborado por JP Morgan cayó hasta los 491 puntos básicos.

Jubilados, pensionados y beneficiarios de la ANSES cobrarán el aguinaldo el próximo mes.
Te puede interesar:

Aguinaldo para jubilados de ANSES: quiénes cobran y cuánto dinero reciben en junio 2026

La baja se dio en paralelo con una jornada positiva para los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, que avanzaron alrededor de 0,2% y acumulan una mejora cercana al 3% en lo que va de mayo.

En Wall Street, el clima financiero continuó dominado por el optimismo. El índice S&P 500 alcanzó por primera vez los 7.400 puntos, mientras que el Nasdaq tecnológico se mantuvo cómodamente por encima de las 26.000 unidades. Sin embargo, distintos analistas comenzaron a advertir sobre señales de fragilidad detrás del rally bursátil.

Desde la firma BTIG señalaron que, pese a los máximos históricos del S&P 500, solo poco más de la mitad de las compañías que integran el índice cotizan por encima de su promedio móvil de 50 días, una situación poco habitual en ciclos alcistas de las últimas décadas. A eso se sumó otra señal observada por operadores: la reciente coexistencia de máximos históricos del índice con una cantidad elevada de acciones marcando mínimos diarios, un comportamiento que suele interpretarse como una “luz amarilla” para el mercado.

En el plano local, el S&P Merval operó con una suba de 0,4% y alcanzó los 278.000 puntos. Entre las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, YPF avanzó 0,8%, Tenaris sumó 1,8% y Bioceres protagonizó uno de los mayores rebotes de la jornada con una mejora superior al 7%. En cambio, Mercado Libre cayó 3,8%, luego de haber sufrido una fuerte baja el viernes pasado.

La jornada también estuvo atravesada por la recuperación del petróleo, cuyos precios subieron cerca de 2% ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní. El barril de Brent volvió a ubicarse por encima de los 103 dólares.

Noticias relacionadas

Colectivos y trenes: cuánto costará el boleto con los nuevos aumentos que impulsa el Gobierno

Colectivos y trenes: cuánto costarán los boletos con los nuevos aumentos que impulsa el Gobierno

play

Cabot anunció el cierre de la planta de Campana y dejó a 150 trabajadores en la calle

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril, con una desaceleración respecto al 3% de marzo.

La inflación en CABA fue de 2,5% en abril y acumula 11,6% en lo que va de 2026

El dólar oficial atraviesa mayo con estabilidad.

El dólar arranca la semana por encima de los $1.400 tras un leve rebote

Esta prestación es un complemento económico que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga a ciertos grupos de la población.

Comienza el pago: a cuánto llegan las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026

Cómo quedan los aportes de las categorías del monotributo para la jubilación en ARCA.

Cómo queda la jubilación de cada categoría del monotributo de ARCA con los aportes en mayo 2026

Rating Cero

El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.

¿En crisis? Benjamín Vicuña estaría atravesando un momento particular con su pareja y salió a aclarar

El Primavera Sound regreserá a la Argentina luego de sus antigas ediciones en 2022 y 2023

Con Gorillaz y The Strokes, vuelve el Primavera Sound a Buenos Aires: cuándo se ponen a la venta las entradas y a qué precio

Martin Lamelka y Adabel Guerrero se separaron tras 17 años de relación.

El gesto del ex de Adabel Guerrero que descolocó a todos tras la polémica separación

De Paul mostró el impresionante anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel con una melosa dedicatoria de amor

De Paul mostró el impresionante anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel con una melosa dedicatoria de amor

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara estaría soltera: afirman que se se separó luego de su viaje a Japón

Abel Pintos en Málaga. Agotó las localidades de sus cuatro fechas en España.

Abel Pintos recibió a un jugador de la Selección antes de su concierto en Madrid

últimas noticias

Jubilados, pensionados y beneficiarios de la ANSES cobrarán el aguinaldo el próximo mes.

Aguinaldo para jubilados de ANSES: quiénes cobran y cuánto dinero reciben en junio 2026

Hace 5 minutos
El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.

¿En crisis? Benjamín Vicuña estaría atravesando un momento particular con su pareja y salió a aclarar

Hace 19 minutos
El Primavera Sound regreserá a la Argentina luego de sus antigas ediciones en 2022 y 2023

Con Gorillaz y The Strokes, vuelve el Primavera Sound a Buenos Aires: cuándo se ponen a la venta las entradas y a qué precio

Hace 21 minutos
El sistema identificó a cinco candidatos.

Un matemático de la UBA predijo quién ganará el Mundial 2026 y generó sorpresa por el puesto de Argentina

Hace 21 minutos
El acceso a Pueblo Escondido es parte de la aventura. Desde Puesto El Tono, los senderos peatonales y caminos de montaña conducen hacia el pueblo, pasando por el Salto del Tigre, una de las cascadas más imponentes de Córdoba. 

Aventura, paisaje y tranquilidad: este es el pueblo no tan conocido de Córdoba que es perfecto para visitar

Hace 26 minutos