El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos, el nivel más bajo desde febrero Los bonos argentinos avanzaron levemente mientras los mercados estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos en un contexto de euforia financiera y señales de cautela entre analistas. Por + Seguir en







El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos, el nivel más bajo desde febrero

En una rueda marcada por nuevos récords en los mercados de Estados Unidos, los activos argentinos mostraron este lunes una mejora moderada y el riesgo país retrocedió 15 unidades perforando la barrera de los 500 puntos, hasta las 498 unidades. Es su menor nivel desde el 2 de febrero, cuando el indicador elaborado por JP Morgan cayó hasta los 491 puntos básicos.

La baja se dio en paralelo con una jornada positiva para los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, que avanzaron alrededor de 0,2% y acumulan una mejora cercana al 3% en lo que va de mayo.

En Wall Street, el clima financiero continuó dominado por el optimismo. El índice S&P 500 alcanzó por primera vez los 7.400 puntos, mientras que el Nasdaq tecnológico se mantuvo cómodamente por encima de las 26.000 unidades. Sin embargo, distintos analistas comenzaron a advertir sobre señales de fragilidad detrás del rally bursátil.

Desde la firma BTIG señalaron que, pese a los máximos históricos del S&P 500, solo poco más de la mitad de las compañías que integran el índice cotizan por encima de su promedio móvil de 50 días, una situación poco habitual en ciclos alcistas de las últimas décadas. A eso se sumó otra señal observada por operadores: la reciente coexistencia de máximos históricos del índice con una cantidad elevada de acciones marcando mínimos diarios, un comportamiento que suele interpretarse como una “luz amarilla” para el mercado.

En el plano local, el S&P Merval operó con una suba de 0,4% y alcanzó los 278.000 puntos. Entre las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, YPF avanzó 0,8%, Tenaris sumó 1,8% y Bioceres protagonizó uno de los mayores rebotes de la jornada con una mejora superior al 7%. En cambio, Mercado Libre cayó 3,8%, luego de haber sufrido una fuerte baja el viernes pasado.