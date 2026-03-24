24 de marzo de 2026 Inicio
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Israel anunció que ocupará el sur del Líbano hasta el río Litani para crear una "zona de seguridad"

El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que las fuerzas israelíes mantendrán el control de casi una décima parte del territorio libanés para establecer una "zona de seguridad" permanente semejante a la Franja de Gaza. Mientras, Hezbolá calificó la medida como una "amenaza existencial".

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El ejército israelí está basando su estrategia para crear una “zona de seguridad” en el sur del Líbano

El ejército israelí está basando su estrategia para crear una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, semejante a la Franja de Gaza.

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Israel planeo ocupar la parte sur del Líbano hasta el río Litani para establecer lo que el ministro de Defensa, Israel Katz, describió como una "zona de seguridad". Los libaneses evacuados al norte del río, huyendo de los ataques aéreos, no podrán regresar a sus hogares hasta que “se garantice la seguridad”.

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Durante una reunión con el jefe del Estado Mayor, Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detalló que controlarían "los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani". Es un río estratégico situado a unos 30 kilómetros al norte de la frontera, según la agencia Reuters.

Katz comparó la estrategia con las operaciones en la Franja de Gaza, y detalló que la demolición de edificios cerca de la frontera busca crear una zona de amortiguación defensiva donde no se permita la presencia de residentes vinculados a actividades de "terrorismo", según la agencia internacional.

Ministro de Defensa israelí, Israel Katz

La medida representa una escalada significativa en el conflicto que empezó el 2 de marzo pasado, cuando el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, inició disparos contra el territorio israelí.

Ante esta noticia, el grupo paramilitar iraní lo calificó como una "amenaza existencial" para el Estado libanés, y prometió resistir cualquier intento de ocupación permanente. "No nos queda más remedio que hacer frente a esta agresión y aferrarnos a la tierra", declaró el legislador de Hezbolá, Hassan Fadlallah.

Según Reuters, Fadlallah advirtió que cualquier presencia israelí al sur del Litani encontrará una respuesta armada.

Contexto y daños

El conflicto dejó hasta el momento 1.070 muertos en el Líbano y más de un millón de desplazados. Desde el lado israelí, este martes se reportó la muerte de una mujer a causa de las heridas sufridas por un ataque de misiles. Desde el 13 de marzo, Israel intensificó su campaña contra infraestructuras en la zona, destruyendo cinco puentes sobre el río Litani y demoliendo viviendas en aldeas fronterizas.

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