Israel anunció que ocupará el sur del Líbano hasta el río Litani para crear una "zona de seguridad" El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que las fuerzas israelíes mantendrán el control de casi una décima parte del territorio libanés para establecer una "zona de seguridad" permanente semejante a la Franja de Gaza. Mientras, Hezbolá calificó la medida como una "amenaza existencial". Por + Seguir en







El ejército israelí está basando su estrategia para crear una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, semejante a la Franja de Gaza. Redes sociales

Israel planeo ocupar la parte sur del Líbano hasta el río Litani para establecer lo que el ministro de Defensa, Israel Katz, describió como una "zona de seguridad". Los libaneses evacuados al norte del río, huyendo de los ataques aéreos, no podrán regresar a sus hogares hasta que “se garantice la seguridad”.

Durante una reunión con el jefe del Estado Mayor, Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detalló que controlarían "los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani". Es un río estratégico situado a unos 30 kilómetros al norte de la frontera, según la agencia Reuters.

Katz comparó la estrategia con las operaciones en la Franja de Gaza, y detalló que la demolición de edificios cerca de la frontera busca crear una zona de amortiguación defensiva donde no se permita la presencia de residentes vinculados a actividades de "terrorismo", según la agencia internacional.

Ministro de Defensa israelí, Israel Katz Redes sociales La medida representa una escalada significativa en el conflicto que empezó el 2 de marzo pasado, cuando el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, inició disparos contra el territorio israelí.

Ante esta noticia, el grupo paramilitar iraní lo calificó como una "amenaza existencial" para el Estado libanés, y prometió resistir cualquier intento de ocupación permanente. "No nos queda más remedio que hacer frente a esta agresión y aferrarnos a la tierra", declaró el legislador de Hezbolá, Hassan Fadlallah.