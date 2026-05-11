11 de mayo de 2026 Inicio
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Axel Kicillof apuntó contra el RIGI: "Solo se realizó el 3% de las inversiones anunciadas y festejadas"

El gobernador bonaerense cuestionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, pese a los anuncios del Gobierno. Además, alertó que "el mercado interno se está detonando".

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Axel Kicillof

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cargó contra el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y advirtió que apenas se ejecutó el 3% de los proyectos anunciados, por lo que tildó de "diminuto" el nivel de ejecución de las inversiones prometidas. Además, alertó que "el mercado interno se está detonando".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la presentación de su libro, dialogó con C5N. 
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En diálogo con Radio 10, Kicillof marcó que el Gobierno comunicó un volumen de inversiones que ya ronda los u$s100.000 millones, mientras que el porcentaje de ejecución real es menor debido a que "de todo eso que se anunció y se festejó, solamente se realizaron algo así como el 3%", ya que subrayó que "es un número diminuto".

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Axel Kicillof cargó contra las políticas del Gobierno.

Axel Kicillof cargó contra las políticas del Gobierno.

En tal sentido, el gobernante bonaerense cuestionó la postura de la administración libertaria ya que remarcó que "metieron dentro del régimen este, también a sectores que tienen una rentabilidad muy buena y que venían invirtiendo muy fuertemente", por lo que advirtió que "ahí ya se desnaturalizó completamente".

En tanto, Kicillof se refirió a las estadísticas que marcan una parálisis de la inversión en el inicio de 2026 y lo relacionó con la merma del consumo interno. "El mercado interno se está detonando. ¿Quién va a invertir si no vende? ¿Para qué vas a invertir si tenés la mitad de las máquinas en la Argentina paradas, con una lona encima?", preguntó.

Súper RIGI: Caputo anunció que llegarán inversiones por "u$s140 mil millones"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó el viernes una conferencia de prensa en Casa Rosada, en medio de las investigaciones de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su patrimonio. Pese a la convocatoria, el funcionario decidió no responder preguntas. Luego de una breve presentación, el funcionario le dio la palabra al ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El titular del Palacio de Hacienda destacó la creación del Súper RIGI y anunció que llegarán "inversiones" por "140 mil millones de dólares". A la vez, descartó que la situación judicial del vocero "no tiene ningún efecto" en el riesgo país.

"El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno", señaló Caputo.

En materia económica, Caputo aseguró estar "tranquilos" en el Gobierno porque "tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos tres cupones, y a diferencia de lo que pasaba en la Argentina, que la macroeconomía estaba desordenada y el paso del tiempo le jugaba en contra, ahora como la economía está ordenada el paso del tiempo juega a favor", agregó.

Luego, agregó: "las cosas siguen mejorando, en la medida que el tiempo, vamos a seguir viendo en las calificaciones como paso recién con fitch y el riesgo país va a seguir yendo a donde nosotros creemos que tiene que ir".

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