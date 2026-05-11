Un tiroteo en Francia dejó dos muertos en la ciudad de Niza y el alcalde lo asoció al narcotráfico Hay seis personas heridas, tres de gravedad, por el ataque en en el barrio de Les Moulins. El fiscal de Niza confirmó las dos muertes y el gobierno local pidió incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad. Por + Seguir en







La policía de Niza desplegó un operativo para capturar a los atacantes. (Foto: archivo)

Un tiroteo en el barrio de Les Moulins en Francia dejó un saldo de dos personas muertas y seis personas heridas, según confirmó la Fiscalía y la Alcaldía de Niza. El alcalde Éric Ciotti adjudicó el ataque al narcotráfico, pidió mayor presencia de fuerzas de seguridad y apuntó en X: "¡La guerra contra el narcotráfico no puede terminar en una derrota para la República!".

El fiscal de Niza, Damien Martinelli, confirmó en primer lugar las dos muertes y tres personas heridos y la prefectura de Alpes Marítimos actualizó la cifra con seis heridos, entre ellos tres graves. Ciotti afirmó este lunes en X que el total de las víctimas alcanza 11 personas porque hay tres "en estado de shock".

Eric Ciotti Éric Ciotti, alcalde de Niza. Traducido por Grok en X.

"Actualmente ya no luchamos en igualdad de condiciones contra los traficantes" de drogas, declaró la máxima autoridad local y denunció una escalada de violencia junto al prefecto de Alpes Marítimos, Laurent Hottiaux. Además, el alcalde calificó la situación como "una guerra declarada contra la República".

Qué pasó con los atacantes Se desplegó un amplio operativo policial en la zona del tiroteo, la plaza des Amaryllis, para encontrar a los autores del ataque que se dieron a la fuga. El tiroteo tuvo lugar después de varios días de incidentes vinculados al narcotráfico en distintos barrios de Niza, que ya habían dejado al menos un herido.

Los bomberos informaron en redes sociales que el sector de Les Moulins y sus alrededores permanecía "completamente bloqueado" debido al operativo desplegado. "El conjunto de los servicios policiales está movilizado para localizar a los autores, actualmente prófugos, y ponerlos cuanto antes a disposición de la justicia", declaró el prefecto en X. Una vecina de Les Moulins relató a los medios locales que su hijo adolescente vio "a cuatro personas encapuchadas corriendo" cuando regresaba del colegio junto a un amigo.