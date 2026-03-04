Argentina, entre los países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial La escalada del conflicto en Medio Oriente renovó los temores de un nuevo estallido a escala global, con la posibilidad de ataques nucleares. En este escenario, hay lugares que asoman como mejores opciones para mantenerse lejos de las bombas. Por + Seguir en







Argentina fue destacada como un lugar a salvo en caso de que la guerra en Medio Oriente se extienda a escala global. Iguazú Argentina

La escalada del conflicto en Medio Oriente, con ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos e Israel, además de otros países, renueva los temores del estallido de una Tercera Guerra Mundial. Ante esto, hay lugares que se posicionan como mejores opciones de seguridad, y Argentina está entre los más destacados.

En 2024, el medio británico Daily Mail, en ocasión de los ataques entre Irán e Israel que siguieron al brutal ataque del 7 de octubre de 2023 en Gaza por parte de Hamás, elaboró un listado de los países más seguros en caso de un nuevo conflicto armado a escala global.

El ránking incluye a zonas como la Antártida y países remotos como Fiji, Tuvalu y Nueva Zelanda, cuya lejanía de los focos de lucha reduce el peligro para sus habitantes. Sin embargo, también contiene a Groenlandia, que en estos dos años creció en riesgo debido a las amenazas de Donald Trump.

Además, aparecen países reconocidos por su pacifismo como Islandia, Suiza y Bután, mientras que otros son destacados por su producción de alimentos como Sudáfrica y Chile.

Argentina, uno de los países más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial El medio ubicó a Argentina en el sexto lugar del ránking de países más seguros ante un nuevo estallido. El texto recuerda que "si bien Argentina tiene antecedentes de estar involucrada en conflictos, en particular el enfrentamiento con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas en 1982", el país "es uno de los lugares con mayores probabilidades de sobrevivir a la hambruna después de una guerra nuclear".

"Estudios han demostrado que el lanzamiento de 100 bombas nucleares podría liberar tanto humo que el sol podría quedar bloqueado, lo que provocaría hambruna y pérdidas de cosechas. Como resultado, Argentina sería un buen lugar para estar gracias a su abundancia de cultivos resistentes, como el trigo", destaca el informe. El ránking de países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial Según el Daily Mail, los mejores lugares para estar ante un nuevo estallido global son: Fiji Tuvalu Nueva Zelanda Indonesia Islandia Argentina Chile Suiza Bután Antártida Sudáfrica Groenlandia mapa países más seguros tercera guerra mundial Los países más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial, según Daily Mail.