Cual es el dato clave que debés saber sobre las Pensiones No Contributivas de ANSES para mayo 2026 El organismo previsional de Argentina aplicó un aumento del 3,38% en todas sus prestaciones, según el dato de inflación de marzo que publicó el INDEC. Por + Seguir en







PNC de ANSES en mayo 2026: días de cobro y quiénes pueden acceder. anses

ANSES comenzó este lunes con el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas correspondiente a mayo de 2026.

Los haberes llegan con un aumento de 3,38% aplicado por movilidad y con el bono extraordinario de $70.000.

El refuerzo se acredita de manera automática y no requiere ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.

El cronograma de cobro se organiza según la terminación del DNI y se extenderá hasta el viernes 15 de mayo. ANSES puso en marcha el calendario de pagos de mayo para las Pensiones No Contributivas (PNC) con una actualización importante para los beneficiarios: los haberes llegan este mes con un incremento del 3,38% por movilidad y con la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

El dato clave para mayo de 2026 es justamente la permanencia de ese refuerzo previsional, que sigue funcionando como un complemento central para mejorar el ingreso final de quienes cobran pensiones asistenciales. Desde ANSES recordaron que el bono se deposita automáticamente junto al haber mensual y no requiere inscripción ni gestión previa.

PNC de ANSES Las prestaciones distribuidas por el organismo previsional incluyen un incremento; este mes se adicionan el bono y el medio aguinaldo. Freepik

La actualización se definió tomando como referencia la inflación de marzo y alcanza a todas las categorías de Pensiones No Contributivas, incluidas las pensiones por invalidez, vejez, madres de siete hijos y la pensión especial para personas con VIH y hepatitis B o C.

Qué monto reciben las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026 Con el aumento y el bono incorporado, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y Vejez : haber base de $275.221,87 y total de $345.221,87 con bono.

: haber base de $275.221,87 y total de $345.221,87 con bono. PNC para Madres de 7 Hijos : monto base de $393.174,10 y total de $463.174,10.

: monto base de $393.174,10 y total de $463.174,10. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber de $314.539,27 y total de $384.539,27 con refuerzo. Según explicaron desde el organismo, el objetivo de estos incrementos es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y garantizar un ingreso mínimo para los sectores que no cuentan con cobertura previsional completa. PNC de ANSES Este aumento se sitúa en un 11%, en línea con el nivel de inflación registrado en marzo. Freepik Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026 El calendario de pagos de mayo quedó organizado según la terminación del DNI: DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.