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Fin definitivo de los "4 Fantásticos" en Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel y dejó muda a toda la casa

En una noche especial, Santiago del Moro entró a compartir una cena y cuando le preguntó a la venezolana quién quería que se vaya en la gala de eliminación no dudó de elegir a quien en su momento fue compañero de juego.

Es narcisista

"Es narcisista, machista y cagón", describió Cinzia a Emanuel.

El conductor Santiago Del Moro finalmente cumplió la promesa de ingresar a la casa de Gran Hermano y su visita no pasó desapercibida ya que durante la dinámica de preguntarles a los participantes quién quería que se vaya este lunes en la gala de eliminación, Cinzia Francischiello apuntó contra Emanuel Di Gioia y dejó a todos con la boca abierta.

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.
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Durante la cena especial, la venezolana no tuvo reparos en expresar su pensamiento, como lo hace siempre, pero esta vez sorprendió ya que se dirigió sin tapujos contra quien era parte de su grupo desde el ingreso y al que apodaron los 4 Fantásticos, junto a Solange Abraham y Eduardo Carrera.

“Quiero que se vaya Emanuel porque es narcisista, machista y, además, cagón”, aseguró y fue más allá dando su explicación: “Su juego se basa en mandar a las personas al frente y resguardarse. Ahora se quiere morir porque se va a ir primero que Zunino”.

Además, recordó los dichos por Sol, que antes de irse que también lo expuso delante de todos sus compañeros, y ratificó: “Tenía toda la razón con lo que dijo antes de irse. Zilli, no necesitas estar al lado de él para brillar. Tiene un juego cobarde y con las mujeres es machista”.

Después de escuchar todas las acusaciones, Emanuel no se quedó callado y no solo aclaró que no coincide y que si la venezolana volvió a ingresar en esta etapa es “porque su amiga Sol estaba acá”.

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Se complica el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Lo van a pensar"

El anticipado regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada, en Telefe, pasó de ser una certeza a una gran incertidumbre en cuestión de horas. Según trascendió, el problema sería su hija, Anna Chiara: la producción quiere sumarla a a casa, pero la actriz "no quiere que entre a la picadora de carne que es Gran Hermano".

De acuerdo a lo que reveló Yanina Latorre, la actriz vivió momentos de tensión con la producción al exigir una cifra millonaria, cláusulas de protección familiar y otros detalles que dejó transcender la conductora de América. Todo apuntaría a resguardar a su hija, pero la larga lista de pedidos hizo dudar a los responsables del reality.

El punto más importante para la artista es que Anna Chiara del Boca ingrese y cuál será el futuro de la joven, de 25 años. La "reina de las telenovelas" tiene temor por la exposición mediática: "Andrea siente que es exponerla demasiado y que va a ser una picadora de carne".

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