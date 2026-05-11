11 de mayo de 2026 Inicio
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Marcha Federal Universitaria: dónde y a qué hora es la movilización contra el ajuste en la educación

La protesta de este martes tendrá un acto central a las 17 en Plaza de Mayo, donde convergerán diferentes sectores gremiales, políticos y sociales. Reclaman financiamiento para las universidades y el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.

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Se espera una movilización masiva en el centro de Buenos Aires y en distintos puntos del país.

Se espera una movilización masiva en el centro de Buenos Aires y en distintos puntos del país.

La comunidad educativa volverá a salir a las calles este martes 12 de mayo en una nueva Marcha Federal Universitaria convocada por rectores, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de universidades públicas de todo el país. Será la cuarta movilización nacional desde el inicio del gobierno de Javier Milei y tendrá como eje principal el reclamo por el financiamiento del sistema universitario.

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La protesta se da en medio de una fuerte tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025. Los organizadores aseguran que la falta de ejecución de la norma afecta el funcionamiento de las casas de estudio, el pago de salarios y las becas estudiantiles.

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Marcharán organizaciones de distintos sectores.

Marcharán organizaciones de distintos sectores.

La convocatoria cuenta con el respaldo de la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes, además de organizaciones sindicales y políticas que se sumarán a las columnas previstas en distintos puntos del país.

A qué hora y dónde es la Marcha Federal Universitaria el 12 de mayo

La movilización central será en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el acto principal está convocado para las 17 horas en Plaza de Mayo, aunque distintas columnas comenzarán a concentrarse desde horas antes en diferentes puntos del centro porteño.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó que partirá a las 14 horas desde Plaza Houssay, ubicada en Córdoba y Junín, rumbo a Plaza de Mayo. En paralelo, la CGT se concentrará desde las 15 horas en Diagonal Sur y Bolívar, mientras que las dos CTA lo harán desde Diagonal Norte y San Martín. También habrá participación de agrupaciones estudiantiles, sindicatos universitarios y espacios políticos vinculados al reclamo educativo.

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Aguardan mucha presencia juvenil de estudiantes universitarios.

Aguardan mucha presencia juvenil de estudiantes universitarios.

En el interior del país también habrá movilizaciones simultáneas. En Córdoba, universidades y gremios docentes preparan una importante convocatoria con actividades y marchas en el centro de la capital provincial. En Santa Fe y Rosario se esperan concentraciones impulsadas por la comunidad universitaria local, mientras que en Mendoza habrá una movilización en defensa de la educación pública y del sistema científico.

Una marcha universitaria tras dos fallos judiciales contra el Gobierno

La nueva Marcha Federal Universitaria se realizará después de dos fallos judiciales que ordenaron al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma, sancionada en octubre de 2025, obliga al Estado nacional a garantizar partidas para el funcionamiento de las universidades, recomposición salarial y becas estudiantiles.

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Se espera la adhesión de sectores gremiales y sociales, además de universitarios y estudiantiles.

Se espera la adhesión de sectores gremiales y sociales, además de universitarios y estudiantiles.

Pese a que el veto presidencial fue rechazado por el Congreso, el Ejecutivo decidió frenar la aplicación de la ley bajo el argumento de que afecta el equilibrio fiscal. Sin embargo, la Justicia falló en favor de las universidades y exigió el cumplimiento de los artículos vinculados a salarios y financiamiento, aunque el Gobierno apeló las resoluciones y llevó el caso a la Corte Suprema.

El conflicto también impacta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema universitario. Informes del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet advirtieron sobre una fuerte caída de la inversión en educación superior y una pérdida significativa del poder adquisitivo de los docentes universitarios desde fines de 2023.

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