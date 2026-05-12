Qué beneficio particular tiene ANSES para desempleados en el final de mayo 2026

Cómo acceder a la prestación, quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos para cobrar este mes.

¿Qué beneficio particular tiene ANSES para desempleados en el final de mayo de 2026?.

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa otorgando la Prestación por Desempleo , una ayuda económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. ¿Qué beneficio particular tiene ANSES para desempleados en el final de mayo de 2026?

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El apoyo económico para desocupados está dirigido a personas que trabajaban en relación de dependencia y fueron despedidas sin causa, finalizaron un contrato laboral o se vieron afectadas por el cierre o quiebra de una empresa.

El monto que paga ANSES se calcula tomando como referencia el 75% del mejor salario neto mensual cobrado durante los últimos seis meses previos a la desvinculación laboral. Además, el organismo recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares para agilizar la aprobación del beneficio.

El beneficio busca acompañar a quienes atraviesan una situación laboral compleja mientras intentan reinsertarse en el mercado formal de trabajo. Actualmente, el monto puede alcanzar hasta los $363.000 , aunque la cifra depende de los ingresos que percibía cada trabajador antes de quedar desempleado.

ANSES

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

La ayuda económica está destinada exclusivamente a trabajadores registrados que cumplan ciertos requisitos relacionados con sus aportes laborales. Los requisitos son:

Trabajadores permanentes : deben tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido.

: deben tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: necesitan haber trabajado más de 90 días en el último año y no superar los 12 meses de actividad en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción: deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años.

Las personas que renunciaron de forma voluntaria no pueden acceder a esta prestación, ya que el programa contempla únicamente despidos o desvinculaciones involuntarias.

Cómo recibir la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite puede realizarse de manera presencial en oficinas de ANSES con turno previo o mediante el sistema de Atención Virtual. Uno de los puntos más importantes es respetar el plazo establecido: la solicitud debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si el trámite se hace fuera de término, el organismo puede descontar días de cobro.

Para iniciar el trámite se debe presentar:

DNI actualizado.

Telegrama de despido, carta documento o contrato vencido.

Documentación que acredite la situación de desempleo.

En casos de quiebra, certificados judiciales o documentación emitida por el síndico.

Una vez aprobado el trámite, ANSES habilita una Cuenta de la Seguridad Social para depositar los pagos mensuales, que pueden retirarse por ventanilla o utilizarse mediante tarjeta de débito.