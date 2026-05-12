12 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Qué beneficio particular tiene ANSES para desempleados en el final de mayo 2026

Cómo acceder a la prestación, quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos para cobrar este mes.

Por
¿Qué beneficio particular tiene ANSES para desempleados en el final de mayo de 2026?.

¿Qué beneficio particular tiene ANSES para desempleados en el final de mayo de 2026?.

  • ANSES mantiene activa la Prestación por Desempleo en mayo de 2026.
  • El beneficio está destinado a trabajadores registrados despedidos sin causa.
  • La asistencia se calcula sobre el 75% del mejor sueldo neto mensual.
  • La cantidad de cuotas depende de los aportes realizados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa otorgando la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. ¿Qué beneficio particular tiene ANSES para desempleados en el final de mayo de 2026?

PNC de ANSES en mayo 2026: días de cobro y quiénes pueden acceder. 
Te puede interesar:

Cual es el dato clave que debés saber sobre las Pensiones No Contributivas de ANSES para mayo 2026

El apoyo económico para desocupados está dirigido a personas que trabajaban en relación de dependencia y fueron despedidas sin causa, finalizaron un contrato laboral o se vieron afectadas por el cierre o quiebra de una empresa.

El monto que paga ANSES se calcula tomando como referencia el 75% del mejor salario neto mensual cobrado durante los últimos seis meses previos a la desvinculación laboral. Además, el organismo recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares para agilizar la aprobación del beneficio.

Cómo es la Prestación por Desempleo de ANSES

El beneficio busca acompañar a quienes atraviesan una situación laboral compleja mientras intentan reinsertarse en el mercado formal de trabajo. Actualmente, el monto puede alcanzar hasta los $363.000, aunque la cifra depende de los ingresos que percibía cada trabajador antes de quedar desempleado.

ANSES

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

La ayuda económica está destinada exclusivamente a trabajadores registrados que cumplan ciertos requisitos relacionados con sus aportes laborales. Los requisitos son:

  • Trabajadores permanentes: deben tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: necesitan haber trabajado más de 90 días en el último año y no superar los 12 meses de actividad en los últimos tres años.
  • Trabajadores de la construcción: deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años.

Las personas que renunciaron de forma voluntaria no pueden acceder a esta prestación, ya que el programa contempla únicamente despidos o desvinculaciones involuntarias.

Cómo recibir la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite puede realizarse de manera presencial en oficinas de ANSES con turno previo o mediante el sistema de Atención Virtual. Uno de los puntos más importantes es respetar el plazo establecido: la solicitud debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si el trámite se hace fuera de término, el organismo puede descontar días de cobro.

Para iniciar el trámite se debe presentar:

  • DNI actualizado.
  • Telegrama de despido, carta documento o contrato vencido.
  • Documentación que acredite la situación de desempleo.
  • En casos de quiebra, certificados judiciales o documentación emitida por el síndico.

Una vez aprobado el trámite, ANSES habilita una Cuenta de la Seguridad Social para depositar los pagos mensuales, que pueden retirarse por ventanilla o utilizarse mediante tarjeta de débito.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 12 de mayo

Luis Caputo y Javier Milei.

Presupuesto 2026: el Gobierno recortó partidas y asignó fondos para retiros voluntarios en la ANSES

Jubilados, pensionados y beneficiarios de la ANSES cobrarán el aguinaldo el próximo mes.

Aguinaldo para jubilados de ANSES: quiénes cobran y cuánto dinero reciben en junio 2026

Esta prestación es un complemento económico que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga a ciertos grupos de la población.

Comienza el pago: a cuánto llegan las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026

anses dio nuevas alertas por estafas virtuales: que debes saber

ANSES dio nuevas alertas por estafas virtuales: qué debés saber

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 11 de mayo

Rating Cero

Los Beatles dieron su último concierto en la terraza del edificio de 3 Savile Row, en Londres.

Los Beatles recompraron el edificio donde dieron su último concierto para crear un museo inmersivo

Wanda Nara se separó de Martín Migueles.

Wanda Nara se separó de Martín Migueles en medio de un escándalo

Taron Egerton sorprendió con su impactante cambio físico
play

Nueva serie: así fue la impresionante transformación de Taron Egerton

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
play

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda Siciliani, se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Griselda Siciliani a corazón abierto: "No necesito de un hombre para ser feliz"

Wanda Nara y Maxi López.

Maxi López habló sobre la supuesta ruptura de Wanda Nara y Martín Migueles: "Me invitó a..."

últimas noticias

Javier Mascherano rompió el silencio: habló del futuro de Messi y de las posibilidades de dirigir en Mexic

Mascherano habló del futuro de Messi y de las posibilidades de dirigir en México

Hace 12 minutos
El Gobierno volvió a apuntar a la UBA. 

Universidades: pese al recorte en el Presupuesto 2026, el Gobierno insiste en "falsas denuncias"

Hace 22 minutos
Este martes se enfrentarán Belgrano vs. Unión y Argentinos Juniors vs. Huracán.

Comienzan los cuartos de final del Torneo Apertura: Belgrano-Unión y Argentinos-Huracán

Hace 28 minutos
play

Una mujer se subió al capot para evitar el robo de su auto en Ramos Mejía: fue arrastrada 50 metros

Hace 56 minutos
Los Beatles dieron su último concierto en la terraza del edificio de 3 Savile Row, en Londres.

Los Beatles recompraron el edificio donde dieron su último concierto para crear un museo inmersivo

Hace 1 hora