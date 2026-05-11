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Bombazo: se filtró quién es el tercero en discordia en la supuesta separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Rumores de crisis entre ambos explotaron tras filtrarse el nombre de un supuesto affaire de la conductora. Sin embargo, desde el entorno de la pareja desmienten. Las versiones.

Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles, días atrás en Japón.

La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la escena luego de que comenzaran a circular fuertes rumores de crisis y separación. En programas de espectáculos y portales especializados aseguraron que existiría un supuesto “tercero en discordia” que habría generado tensión dentro de la pareja.

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.
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Las versiones que explotaron en las últimas horas tras la emisión de Infama. Allí, la periodista Karina Iavícoli aportó datos sobre el detrás de la ruptura y aseguró que la separación se habría producido apenas después del viaje que la pareja realizó a Japón.

Según la panelista, el empresario habría descubierto una cercanía entre Wanda y un famoso vinculado al ambiente artístico. Aunque todavía no trascendieron pruebas concretas ni imágenes que confirmen la situación, el nombre comenzó a circular rápidamente en televisión y redes sociales.

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La botirreina, otra vez en el centro de la escena.

La botirreina, otra vez en el centro de la escena.

“Se habrían separado, al regresar del viaje, porque a él le daba muchos celos que ella se fuera a grabar con Agustín Bernasconi a Uruguay”, dijo Iavícoli. En ese marco, cabe mencionar que Wanda Nara se encuentra trabajando en tierras uruguayas en una nueva película que protagoniza el citado actor. "Esto habría despertado inseguridades y tensiones dentro de la pareja", sumó.

Por ahora, ninguno de los protagonistas habló públicamente sobre los rumores. En tanto que, mientras crecen las especulaciones alrededor del supuesto tercero en discordia, la historia permanece rodeada de incertidumbre y versiones cruzadas que alimentan aún más la polémica.

Agustín Bernasconi - Wanda Nara
Wanda Nara se encuentra trabajando en tierras uruguayas en una nueva película que protagoniza con Agustín Bernasconi

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Desmienten que Wanda Nara y Martín Migueles están separados

En paralelo al escándalo, durante la tarde del lunes comenzó a circular otra versión completamente distinta: personas cercanas a la pareja aseguran que Wanda Nara y Martín Migueles no estarían separados oficialmente. Según trascendió, ambos continuarían en contacto y el vínculo seguiría vigente pese a la crisis.

Incluso, quienes rodean a la pareja relativizaron la teoría del tercero en discordia y remarcaron que nunca existió una confirmación formal de ruptura. Por ese motivo, la periodista de espectáculos Marcela Tauro deslizó que "tampoco puede asegurarse que haya habido una reconciliación posterior entre ambos".

WANDA NARA CINE
Wanda Nara, en pleno rodaje.

Wanda Nara, en pleno rodaje.

Otro detalle que llamó la atención, en medio de rumores por la presunta pelea, fue que Wanda Nara no eliminó fotos junto al empresario ni realizó publicaciones indirectas en redes sociales, algo que suele ocurrir cuando atraviesa conflictos sentimentales. Ese gesto alimentó las dudas sobre si realmente hubo separación o si todo fue exagerado mediáticamente.

Sin versiones oficiales, en imágenes televisivas se vieron imágenes de ambos juntos "caminando por la zona del Chateau Libertador el día viernes", tal como aseguró el panelista Gustavo Méndez. Por esto, el mismo periodista a que "las imágenes que desmienten la pelea", pero en el mismo programa de espectáculos que conduce Moria Casan dijeron que "la conductora intenta despegarse del financista por sus problemas legales de la misma manera que lo había hecho con L-Gante".

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