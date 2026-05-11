IR A
IR A

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Después de 19 años, Amaia Montero regresó a los escenarios con su vieja banda pero las críticas la mataron y sus allegados aseguraron que está "devastada" y "se plantea si podrá seguir". Según los fanáticos, su voz ya no es la misma y su presentación fue un "descontrol vocal".

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.

Uno de los regresos más esperados de la música terminó de la peor manera cuando una lluvia de críticas fulminó a Amaia Montero luego de su presentación en Bilbao con La Oreja de Van Gogh. La cantante original de la banda española regresó a los escenarios pero no tuvo una buena performance y los fanáticos no se lo perdonaron. El entorno de la artista aseguró que está "devastada" y que "se plantea si podrá seguir".

Vanesa Martín volverá a presentarse este sábado en el Gran Rex. 
Te puede interesar:

Vanesa Martín deslumbró a un Gran Rex agotado: "Siento a Argentina como una de mis casas"

La vuelta de Amaia al frente de una de las bandas pop más icónicas de España era de los eventos más esperados desde su anuncio en 2025. La cantante de 49 años volvía al grupo tras la salida repentina de Leire Martínez despertando ilusión en sus fanáticos. Pero la entrega de la cantante en el escenario ante 15 mil espectadores no cumplió con las expectativas y solo recibió críticas duras por parte del fandom.

Embed

En X empezaron a circular videos de asistentes al show donde se veía que Amaia no estaba preparada vocalmente y que desafinó en varias ocasiones, incuso han llegado a calificar su actuación como un “descontrol vocal”.

Por su parte, la cantante española recogió el guante durante el show y admitió que una de sus interpretaciones “salió fatal”, comentario que fue recibido con aplausos y muestras de apoyo por parte de los fanáticos que estaban emocionados con su regreso. No obstante, según dejó trascender su entorno, Amaia Montero se encuentra "absolutamente devastada" por las críticas tras su presentación y está atrevesando un bajón enorme.

"No esperaba una reacción tan dura a día de hoy e, incluso, se está planteando si será capaz de seguir toda la gira y seguir soportando esta presión", aseguró la prensa española. Asimismo, su entorno remarcó que en redes sociales están siendo “muy duros, crueles y destructivos”, igual que cuando la cantante dijo que “había tocado fondo”.

Amaia Montero volvió a La Oreja de Van Gogh en 2025, tras la salida abrupta de Leire Martínez y después de 19 años fuera del grupo. Al parecer, parte de los fanáticos de la banda no perdonan la salida de Leire y adjudican una trastada por parte de la vocalista original.

En el show de regreso interpretaron clásicos como “Rosas”, “La Playa” y “Puedes Contar Conmigo” que desataron la locura y nostalgia de los espectadores, además de nuevas canciones de esta etapa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Muchos creen que Emilia Mernes lanzó su nuevo sencillo contra Tini Stoessel
play

La nueva canción de Emilia Mernes, ¿con indirecta a Tini Stoessel?

Gorillaz regresa Argentina con un show en Córdoba.

Gorillaz vuelve a Argentina: precio de las entradas y cómo comprarlas para ver su show en Córdoba

Este será la voz de la canción oficial del Mundial 2026 por tercera vez después de Waka Waka (2010) y La La La (2014)

Shakira reveló el adelanto de la canción oficial del Mundial 2026

El artista publicó un adelanto en sus redes sociales y confirmó que se podrá escuchar el viernes.

Paul McCartney y Ringo Starr lanzan su primer tema juntos desde Los Beatles

Jorge Calandrelli era un compositor, arreglador, director y pianista argentino que fue 29 veces nominado a los Premios Grammy y ganó 6

Murió Jorge Calandrelli, músico argentino que trabajó con Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John

Ed Sheeran brindará un show en Argentina.

Inició la preventa para ver a Ed Sheeran en Argentina: precios, dónde y cómo comprar las entradas

últimas noticias

play
Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Hace 2 horas
Policía de Vivoratá.

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre al costado de la ruta 2

Hace 3 horas
Julián Álvarez en el Atlético Madrid.

El técnico de un gigante europeo es "admirador" de Julián Álvarez y el club está dispuesto a ofertar

Hace 3 horas
Javier Milei es uno de los presidentes con peor reputación en Améica Latina.

Milei cayó a los últimos puestos del ranking de valoración de presidentes de América Latina

Hace 3 horas
El hecho se produjo en un avión de Copa Airlines.

"Tenía los pantalones bajos": revelan detalles de la detención de dos pasajeros por querer tener sexo en un avión

Hace 4 horas