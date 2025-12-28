Turismo en Córdoba: el destino con rincones naturales de paz y capillas legendarias
Ubicada en el Valle de Punilla, esta localidad combina paisajes serranos, construcciones históricas y espacios de descanso junto al río, con propuestas culturales y recorridos que conectan naturaleza e identidad.
San Esteban se ubica en el Valle de Punilla, rodeada de sierras y a pocos minutos de La Cumbre y Los Cocos.
Córdoba Turismo
A solo 89 kilómetros de Córdoba Capital, San Esteban se consolida como una alternativa tranquila dentro del Valle de Punilla.
El balneario municipal sobre el río Dolores es uno de los puntos más elegidos en temporada.
El casco histórico conserva casonas coloniales vinculadas a figuras clave de la cultura y la política provincial.
Capillas centenarias, una feria de artesanos y un molino diseñado por Gustave Eiffel completan el circuito turístico.
San Esteban es un destino de Córdoba que se destaca por ofrecer rincones naturales de paz combinados con capillas legendarias y construcciones cargadas de historia. Su perfil sereno, alejado del turismo masivo, la posiciona como una opción ideal para quienes buscan descanso y recorridos culturales.
Ubicada en el corazón del Valle de Punilla y cercana a localidades como Los Cocos y La Cumbre, la comuna mantiene una impronta marcada por el paisaje serrano. Amplios espacios verdes, arboledas de sauces, álamos y eucaliptus, y calles angostas refuerzan su identidad de pueblo histórico.
A lo largo de los años, San Esteban supo preservar supatrimonio arquitectónico y natural. Ese equilibrio entre pasado y presente se refleja tanto en sus construcciones coloniales como en las actividades que hoy convocan a vecinos y visitantes.
San Esteban se encuentra en el norte del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Su entorno serrano y su cercanía con otros destinos turísticos la convierten en una parada estratégica para recorrer la región.
Qué puedo hacer en San Esteban
El balneario municipal, formado por el río Dolores —resultado de la unión del río San Jerónimo y el arroyo Cruz Grande— es uno de los principales atractivos. Allí se puede disfrutar de una pileta natural, caminatas por la costa y eventos como la Feria de Artesanos, Productores y Artistas.
El paseo por sus callecitas permite descubrir casonas coloniales emblemáticas, como la vivienda del escritor Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast) y la histórica Casa San Sebastián. También se destacan la capilla Sagrado Corazón de Jesús y la capilla Nuestra Señora de los Dolores, con más de 150 años. Completan el circuito la antigua estación de tren, hoy sede de la Escuela Municipal de Ceramistas, y un molino a viento diseñado por Gustave Eiffel, una pieza única en la región.
Cómo llegar a San Esteban
Desde Córdoba Capital, se accede en auto por la ruta E-53, el Camino del Cuadrado y la RN 38. En ómnibus, hay servicios interurbanos que parten desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba hacia La Cumbre y Los Cocos, con frecuencias diarias y un tiempo estimado de viaje de 1 hora y 45 minutos; desde allí se puede continuar hasta San Esteban en transporte local, taxi o remis.
Desde Capital Federal, empresas de larga distancia como Grupo Sarmiento, Ersa y Sierras de Córdoba operan servicios diarios hacia el Valle de Punilla, con arribos a La Cumbre o Los Cocos tras un recorrido de aproximadamente 12 horas. Una vez en destino, el último tramo se completa por RN 38 en pocos minutos.