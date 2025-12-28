28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el destino con rincones naturales de paz y capillas legendarias

Ubicada en el Valle de Punilla, esta localidad combina paisajes serranos, construcciones históricas y espacios de descanso junto al río, con propuestas culturales y recorridos que conectan naturaleza e identidad.

Por
San Esteban se ubica en el Valle de Punilla

San Esteban se ubica en el Valle de Punilla, rodeada de sierras y a pocos minutos de La Cumbre y Los Cocos.

Córdoba Turismo
  • A solo 89 kilómetros de Córdoba Capital, San Esteban se consolida como una alternativa tranquila dentro del Valle de Punilla.
  • El balneario municipal sobre el río Dolores es uno de los puntos más elegidos en temporada.
  • El casco histórico conserva casonas coloniales vinculadas a figuras clave de la cultura y la política provincial.
  • Capillas centenarias, una feria de artesanos y un molino diseñado por Gustave Eiffel completan el circuito turístico.

San Esteban es un destino de Córdoba que se destaca por ofrecer rincones naturales de paz combinados con capillas legendarias y construcciones cargadas de historia. Su perfil sereno, alejado del turismo masivo, la posiciona como una opción ideal para quienes buscan descanso y recorridos culturales.

Cuenta con una mezcla de paisajes naturales, legado histórico y actividades recreativas.
Te puede interesar:

Cómo es Piriápolis, la playa de Uruguay que se destaca en todos los veranos y tiene para hacer de todo

Ubicada en el corazón del Valle de Punilla y cercana a localidades como Los Cocos y La Cumbre, la comuna mantiene una impronta marcada por el paisaje serrano. Amplios espacios verdes, arboledas de sauces, álamos y eucaliptus, y calles angostas refuerzan su identidad de pueblo histórico.

A lo largo de los años, San Esteban supo preservar su patrimonio arquitectónico y natural. Ese equilibrio entre pasado y presente se refleja tanto en sus construcciones coloniales como en las actividades que hoy convocan a vecinos y visitantes.

Embed

Dónde queda San Esteban

San Esteban se encuentra en el norte del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Su entorno serrano y su cercanía con otros destinos turísticos la convierten en una parada estratégica para recorrer la región.

Qué puedo hacer en San Esteban

El balneario municipal, formado por el río Dolores —resultado de la unión del río San Jerónimo y el arroyo Cruz Grande— es uno de los principales atractivos. Allí se puede disfrutar de una pileta natural, caminatas por la costa y eventos como la Feria de Artesanos, Productores y Artistas.

El paseo por sus callecitas permite descubrir casonas coloniales emblemáticas, como la vivienda del escritor Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast) y la histórica Casa San Sebastián. También se destacan la capilla Sagrado Corazón de Jesús y la capilla Nuestra Señora de los Dolores, con más de 150 años. Completan el circuito la antigua estación de tren, hoy sede de la Escuela Municipal de Ceramistas, y un molino a viento diseñado por Gustave Eiffel, una pieza única en la región.

Cómo llegar a San Esteban

Desde Córdoba Capital, se accede en auto por la ruta E-53, el Camino del Cuadrado y la RN 38. En ómnibus, hay servicios interurbanos que parten desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba hacia La Cumbre y Los Cocos, con frecuencias diarias y un tiempo estimado de viaje de 1 hora y 45 minutos; desde allí se puede continuar hasta San Esteban en transporte local, taxi o remis.

San Esteban
San Esteban está conectada por rutas provinciales y nacionales, con acceso en auto y transporte interurbano.

San Esteban está conectada por rutas provinciales y nacionales, con acceso en auto y transporte interurbano.

Desde Capital Federal, empresas de larga distancia como Grupo Sarmiento, Ersa y Sierras de Córdoba operan servicios diarios hacia el Valle de Punilla, con arribos a La Cumbre o Los Cocos tras un recorrido de aproximadamente 12 horas. Una vez en destino, el último tramo se completa por RN 38 en pocos minutos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las aguas del río Anisacate son el atractivo principal de este destino. 

Turismo en Córdoba: el pueblito con río de aguas transparentes y extensas playas de arena

Las figuras se encuentran en las veredas, por lo tanto, se pueden visitar en todo momento. Obviamente, los fines de semana, cuando el barrio recibe cientos de viajeros y turistas nacionales y extranjeros.

Cómo es el Paseo de la Historieta de Buenos Aires: dónde se encuentra y cuál fue su origen

Es una de las villas turísticas más importantes de Argentina.

Turismo en Córdoba: este es el destino perfecto para pasar Año Nuevo

El sitio dedicado al Turismo en Uruguay que resulta imperdible en tus próximos viajes

Este destino uruguayo combina campo y mar, está a solo 80 kilómetros de Punta del Este y es perfecto para visitar en 2026

Esta reserva natural de Córdoba tiene una frondosa vegetación.

Turismo en Córdoba: el refugio natural para avistar aves y conectarse con la naturaleza

El río Panaholma, de aguas mesotermales, es el principal atractivo de este pueblo cordobés,

Turismo en Córdoba: el oasis serrano poco explorado que tiene un río para calmar la mente

Rating Cero

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Bajo el nombre Generación Dorada, Gran Hermano vuelve para celebrar los 25 años del programa.

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

“Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, deseó Mirtha Legrand
play

Mirtha cerró el año y se disculpó con Fantino: "Comentario fuera de lugar"

Brigitte Bardot deslumbró durante décadas a los espectadores.

De qué murió Brigitte Bardot, leyenda del cine francés

Ahora, llegó a la gran N roja La hora de los valientes, la película mexicana que está siendo furor en este sitio web, el mejor de los streaming. Se trata de un thriller de comedia dramática y también mucha acción.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La hora de los valientes, el remake mexicano que es furor

últimas noticias

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Hace 13 minutos
play
Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Hace 33 minutos
Gastronomonía de vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires. 

El restaurante de Buenos Aires que atiende en el ex galpón de una fábrica: es delicioso

Hace 44 minutos
Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew, en Chubut.

Nacieron trigemelas en Chubut, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

Hace 47 minutos
Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Hace 50 minutos