Turismo en Córdoba: el destino con rincones naturales de paz y capillas legendarias

Ubicada en el Valle de Punilla, esta localidad combina paisajes serranos, construcciones históricas y espacios de descanso junto al río, con propuestas culturales y recorridos que conectan naturaleza e identidad.

San Esteban se ubica en el Valle de Punilla, rodeada de sierras y a pocos minutos de La Cumbre y Los Cocos.

San Esteban es un destino de Córdoba que se destaca por ofrecer rincones naturales de paz combinados con capillas legendarias y construcciones cargadas de historia. Su perfil sereno, alejado del turismo masivo, la posiciona como una opción ideal para quienes buscan descanso y recorridos culturales.

Ubicada en el corazón del Valle de Punilla y cercana a localidades como Los Cocos y La Cumbre , la comuna mantiene una impronta marcada por el paisaje serrano. Amplios espacios verdes, arboledas de sauces, álamos y eucaliptus, y calles angostas refuerzan su identidad de pueblo histórico.

A lo largo de los años, San Esteban supo preservar su patrimonio arquitectónico y natural . Ese equilibrio entre pasado y presente se refleja tanto en sus construcciones coloniales como en las actividades que hoy convocan a vecinos y visitantes .

San Esteban se encuentra en el norte del Valle de Punilla , en la provincia de Córdoba . Su entorno serrano y su cercanía con otros destinos turísticos la convierten en una parada estratégica para recorrer la región.

El balneario municipal , formado por el río Dolores —resultado de la unión del río San Jerónimo y el arroyo Cruz Grande — es uno de los principales atractivos. Allí se puede disfrutar de una pileta natural, caminatas por la costa y eventos como la Feria de Artesanos, Productores y Artistas .

El paseo por sus callecitas permite descubrir casonas coloniales emblemáticas, como la vivienda del escritor Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast) y la histórica Casa San Sebastián. También se destacan la capilla Sagrado Corazón de Jesús y la capilla Nuestra Señora de los Dolores, con más de 150 años. Completan el circuito la antigua estación de tren, hoy sede de la Escuela Municipal de Ceramistas, y un molino a viento diseñado por Gustave Eiffel, una pieza única en la región.

Cómo llegar a San Esteban

Desde Córdoba Capital, se accede en auto por la ruta E-53, el Camino del Cuadrado y la RN 38. En ómnibus, hay servicios interurbanos que parten desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba hacia La Cumbre y Los Cocos, con frecuencias diarias y un tiempo estimado de viaje de 1 hora y 45 minutos; desde allí se puede continuar hasta San Esteban en transporte local, taxi o remis.

Desde Capital Federal, empresas de larga distancia como Grupo Sarmiento, Ersa y Sierras de Córdoba operan servicios diarios hacia el Valle de Punilla, con arribos a La Cumbre o Los Cocos tras un recorrido de aproximadamente 12 horas. Una vez en destino, el último tramo se completa por RN 38 en pocos minutos.