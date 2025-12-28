Mirtha Legrand cerró el año y se disculpó con Alejandro Fantino: "Comentario fuera de lugar"

La conductora leyó el mensaje a nombre suyo y de su producción a raíz de una batalla legal que tuvo con el periodista, cuando Natacha Jaitt lo involucró en una causa por abuso y corrupción de menores vinculada a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente.

Mirtha Legrand aprovechó el inicio de su último programa del año para hacer un pedido de disculpas público al periodista, Alejandro Fantino , con quien tuvo una batalla legal, por un comentario que hizo la conductora hace años.

En su escritorio, donde suele leer publicidades y dar anuncios, La Chiqui leyó un mensaje directo al conductor para pedirle perdón en nombre de ella y de su producción por un comentario que realizó años atrás.

“Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, indicó la conductora.

Al mismo tiempo, indicó que espera que este gesto “contribuya a dejar atrás este episodio” . “Muy feliz año y una vez más pido disculpas por el comentario que hice fuera del lugar ”, concluyó.

La lectura de la también actriz se debe a un hecho ocurrido durante su programa en 2018, cuando Natacha Jaitt involucró a Fantino en una causa por abuso y corrupción de menores vinculada a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente.

El enojo de Alejandro Fantino contra Mirtha Legrand

Luego de los dichos de Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Lengrand, Alejandro Fantino no se quedó callado y en aquel entonces expresó públicamente su dolor y decepción: “Mirtha Legrand me desilusionó”.

El periodista deportivo expresó que la conductora era para él “un faro” en el medio y que sintió una profunda tristeza por lo ocurrido. En su programa, le dedicó varios minutos para hacer un fuerte descargo y defender su honor y el de su familia, aclarando que no tenía nada que ver con las acusaciones que circularon, e incluso reclamo que la investigación judicial siguiera su curso.

“Lo más importante es que la investigación tenga éxito”, remarcó en más de una oportunidad, intentando correr el foco del escándalo mediático. A raíz de dicho momento, el periodista deportivo denunció a Mirtha Legrand y a Nacho Viale.

Sin embargo, la fuerte acusación de la mediático no solo incluyó a Fantino, sino también a su entorno más cercano, que se vio afectado por la exposición y el impacto de aquellos dichos.