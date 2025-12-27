Turismo en Córdoba: este es el destino perfecto para pasar Año Nuevo Esta villa serrana ofrece actividades recreativas, paisajes naturales y propuestas culturales que la convierten en una opción ideal para las celebraciones de fin de año. Por + Seguir en







Es una de las villas turísticas más importantes de Argentina. Turismo Córdoba

Localidad serrana a 30 minutos de la capital provincial con clima ideal durante todo el año y amplia oferta de alojamiento.

Balnearios naturales en ríos y embalses donde practicar deportes náuticos, buceo y actividades recreativas junto al agua.

Extensa propuesta de entretenimiento con parques temáticos, teatros musicales, casino y circuitos gastronómicos.

Miradores panorámicos, museos culturales y circuitos urbanos que incluyen emblemático reloj y puentes turísticos. Villa Carlos Paz es una ciudad turística cordobesa que se destaca por ofrecer una propuesta completa de actividades al aire libre, rincones naturales, parques de entretenimiento y diversos atractivos culturales. Ubicada a apenas 30 minutos de la ciudad de Córdoba, esta villa se presenta como una de las más importantes de la provincia y del país gracias a su especial clima serrano que permite disfrutar de sus paisajes durante todo el año, siendo especialmente atractiva en verano cuando sus balnearios naturales a la vera del río San Antonio y el arroyo Los Chorrillos se convierten en protagonistas.

El Dique San Roque, inaugurado originalmente en 1891 como el mayor del mundo en su época y reconstruido en 1944, es otro de los principales atractivos donde es posible practicar deportes náuticos, paseos en lancha e hidropedal, e incluso buceo. La extensa costanera de este espejo de agua se transformó en un paseo emblemático, siendo punto de encuentro de familias y amigos para descansar en el pasto, salir a correr y caminar, con lindas vistas del lago y las montañas, además de postas saludables para ejercicios físicos, juegos infantiles y skate park.

La oferta de entretenimiento se completa con parques temáticos como Pekos, la Casa de Casper y Bosque Aventura para los más pequeños, el infaltable paseo en aerosilla, el reconocido Puente Galería Turística con exhibiciones artísticas, y museos incluyendo el de tractores y el de arqueología Numbia Charava en Parque Estancia La Quinta.

Los shows musicales y la importante presencia de teatros durante todo el año, especialmente en vacaciones de verano e invierno, junto a bares, discotecas y casino, consolidan a esta localidad como un destino perfecto para celebraciones y descanso, con múltiples opciones gastronómicas desde parrillas y restaurantes hasta pizzerías, bares y cafés concentrados mayormente sobre el área céntrica y la costanera.

Carlos Paz 2.png Municipalidad de Villa Carlos Paz Dónde queda Villa Carlos Paz Villa Carlos Paz se encuentra ubicada a solo 30 minutos de la ciudad de Córdoba, siendo una de las villas turísticas más importantes de Argentina. La localidad está emplazada junto al Dique San Roque y atravesada por el río San Antonio y el arroyo Los Chorrillos. Su ubicación cerca de la capital provincial y su clima serrano especial la convierten en un destino accesible y atractivo durante todo el año.

Carlos Paz 3.png Municipalidad de Villa Carlos Paz Qué puedo hacer en Villa Carlos Paz Las opciones de actividades en Villa Carlos Paz abarcan entretenimiento, naturaleza, cultura y gastronomía: Disfrutar de los balnearios naturales a la vera del río San Antonio y el arroyo Los Chorrillos.

Practicar deportes náuticos, paseos en lancha e hidropedal, e incluso buceo en el Dique San Roque inaugurado en 1891.

Recorrer la extensa costanera del lago, paseo emblemático con bellísimas vistas, parque natural con postas saludables para ejercicios físicos, juegos infantiles y skate park.

Ascender al Cerro de la Cruz, pico más alto de la ciudad con 1000 metros de altura y fácil acceso, con un monumento de 15 metros inaugurado en 1934.

Realizar trekking, escalada y cicloturismo en la zona serrana con panorámicas increíbles.

Visitar el Balneario El Fantasio, uno de los más antiguos situado sobre el río San Antonio con instalaciones sanitarias, parrillas y servicio de guardavidas.

Conocer el emblemático Reloj Cucú construido por ingenieros alemanes e inaugurado en 1958, ubicado en la intersección del Boulevard Sarmiento y avenida Uruguay.

Recorrer el circuito urbano desde el centro viejo hasta el Paseo de las Farolas y el centro nuevo, paseando por la Avenida Libertad con gran propuesta comercial y gastronómica.

Visitar parques de entretenimiento como Pekos, la Casa de Casper y Bosque Aventura para diversión familiar.

Realizar el infaltable paseo en aerosilla con vistas panorámicas de la zona.

Recorrer el Puente Galería Turística de 100 metros de longitud bajo el Puente Uruguay, con pasarela sobre el río San Antonio y shows de luces y sonido de noche.

Disfrutar de shows musicales y asistir a teatros, principales imanes en vacaciones de verano e invierno.

Visitar el Casino con todos los juegos, desde póker, ruleta, tragamonedas y sala de bingo, ubicado sobre la Costanera

Conocer sitios religiosos como la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, la Iglesia del Sagrado Corazón frente al Reloj Cucú, la Gruta de Lourdes construida en 1915 y la Virgen Blanca emplazada en 1945.

Recorrer las escaleras de la calle Tokio con hermosa vista de la ciudad. reloj cucú villa carlos paz Puntal Cómo llegar a Villa Carlos Paz Para llegar a Villa Carlos Paz desde la ciudad de Córdoba se puede acceder en auto directamente por la Ruta Nacional 20 en un trayecto de aproximadamente 30 minutos. También existe la opción de viajar en colectivo que conectan ambas localidades de manera regular.