Por las altas temperaturas y la demanda eléctrica, hay más de 20 mil usuarios sin luz en el AMBA Las zonas más afectadas son hacia el sur, tanto en la Ciudad como en el Gran Buenos Aires. A las 16:30 hubo un pico de 27 mil usuarios sin luz, entre cortes programados e interrupciones no anticipadas. Por + Seguir en







Usuarios reportan interrupción del servicio de luz en el AMBA por la ola de calor. quepasaweb.com.ar

La ola de calor y la presión sobre la red eléctrica implicaron interrupciones en el servicio durante este sábado en distintas zonas de Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, específicamente hacia el sur, que dejaron a más de 20 mil usuarios sin suministro.

Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), alrededor de las 17, los datos brindados por Edenor indicaban que había 594 usuarios afectados en el área de cobertura de dicha prestadora. Mientras que Edesur detallaba que la interrupción del servicio bajo su cobertura alcanzaba los 20.046 mil domicilios.

Partidos del sur del Gran Buenos Aires como Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Lomas de Zamora y Almirante Brown son los que más interrupciones tienen. En tanto, San Telmo es el barrio con más usuarios sin suministro eléctrico de Capital Federal.

En la parte norte de Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Palermo cuenta con poco más de 60 cortes. En cuanto a la zona norte del AMBA, existen niveles estables de servicio, salvo en el partido de Malvinas Argentinas: la localidad de Grand Bourg tiene una cifra cercana a los 300 usuarios sin luz.

Cortes de luz en AMBA 27 de diciembre 2025 ENRE Alerta por temperaturas extremas y máximas de 35° en Buenos Aires El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor extremo para el Área Metropolitana de Buenos Aires y alrededores, durante la jornada del sábado 27 de diciembre. La máxima superó los 35 grados.