Turismo en Córdoba: el paraíso veraniego con parque acuático y laguna de aguas turquesas

Este lugar ofrece playa, actividades acuáticas, gastronomía y entretenimiento en un entorno de sierras.

En Córdoba hay un paraíso veraniego con un parque actuático y laguna de aguas turquesas.

En Córdoba hay un paraíso veraniego con un parque actuático y laguna de aguas turquesas.

Es un destino ubicado en el Valle de Calamuchita, en Córdoba. 
Este lugar ofrece una combinación perfecta: playa, actividades acuáticas, gastronomía y entretenimiento en un entorno serrano de aguas cristalinas, ideal para familias y grupos de amigos que buscan una alternativa a menos de media hora de Córdoba Capital.

La zona de playa funciona todos los días de 10:00 a 19:00 durante la temporada de verano, con entrada paga. Para los vecinos de La Calera, presentando DNI, el ingreso tiene un costo de $3.000, mientras que los turistas abonan $6.000. El parque acuático, por su parte, está disponible durante fines de semana y feriados en diciembre en el mismo horario, y desde enero abrirá todos los días. La entrada general, que permite el acceso a todas las atracciones disponibles, tiene un valor de $18.000.

Ola Park Córdoba

Dónde queda Ola Park

Ola Park abrió sus puertas en la Laguna Azul, la Calera, a menos de 30 minutos de Córdoba Capital, combinando playa, actividades acuáticas, gastronomía y experiencias al aire libre. Es un lugar para toda la familia.

Qué puedo hacer en Ola Park

El parque acuático flotante de más de 2.000 metros cuadrados, que fue incorporado este año en la Laguna Azul, se destaca como uno de los principales atractivos de la temporada. Con toboganes, circuitos y juegos inflables sobre el agua, está diseñado para todas las edades y es apto para niños desde los 5 años.

Además de la estructura inflable, los visitantes pueden alquilar kayaks y rolos para recorrer la laguna desde el agua, disfrutando del paisaje serrano y la calma característica de la zona, incluso en los días más cálidos del verano.

Cómo llegar a Ola Park

El complejo está ubicado en La Calera, a menos de media hora de Córdoba Capital. Desde Córdoba Capital, se recomienda tomar Avenida Colón hacia el oeste y continuar por la Ruta E55 rumbo a La Calera, siguiendo la señalización hacia la laguna.

Para quienes llegan desde Villa Allende, la ruta sugerida es circular por Avenida Río de Janeiro hasta empalmar con la Ruta E55 y continuar en dirección a La Calera. Quienes viajen desde Villa Carlos Paz pueden tomar la autopista Córdoba–Carlos Paz hacia Córdoba y luego salir en la conexión con la Ruta E55 hacia La Calera.

