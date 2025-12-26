Turismo en Córdoba: el paraíso veraniego con parque acuático y laguna de aguas turquesas

En Córdoba hay un paraíso veraniego con un parque actuático y laguna de aguas turquesas.

Córdoba ofrece múltiples destinos turísticos para disfrutar del verano 2026 . En ese sentido, la provincia incorporó una nueva atracción especial para las vacaciones : el Complejo Turístico Ola Park, ubicado en la Laguna Azul, La Calera.

Este lugar ofrece una combinación perfecta: playa, actividades acuáticas, gastronomía y entretenimiento en un entorno serrano de aguas cristalinas , ideal para familias y grupos de amigos que buscan una alternativa a menos de media hora de Córdoba Capital.

La zona de playa funciona todos los días de 10:00 a 19:00 durante la temporada de verano, con entrada paga. Para los vecinos de La Calera, presentando DNI, el ingreso tiene un costo de $3.000 , mientras que los turistas abonan $6.000. El parque acuático , por su parte, está disponible durante fines de semana y feriados en diciembre en el mismo horario, y desde enero abrirá todos los días. La entrada general, que permite el acceso a todas las atracciones disponibles, tiene un valor de $18.000.

Ola Park abrió sus puertas en la Laguna Azul, la Calera, a menos de 30 minutos de Córdoba Capital , combinando playa, actividades acuáticas, gastronomía y experiencias al aire libre. Es un lugar para toda la familia.

El parque acuático flotante de más de 2.000 metros cuadrados, que fue incorporado este año en la Laguna Azul , se destaca como uno de los principales atractivos de la temporada. Con toboganes, circuitos y juegos inflables sobre el agua, está diseñado para todas las edades y es apto para niños desde los 5 años.

Además de la estructura inflable, los visitantes pueden alquilar kayaks y rolos para recorrer la laguna desde el agua, disfrutando del paisaje serrano y la calma característica de la zona, incluso en los días más cálidos del verano.

Cómo llegar a Ola Park

El complejo está ubicado en La Calera, a menos de media hora de Córdoba Capital. Desde Córdoba Capital, se recomienda tomar Avenida Colón hacia el oeste y continuar por la Ruta E55 rumbo a La Calera, siguiendo la señalización hacia la laguna.

Para quienes llegan desde Villa Allende, la ruta sugerida es circular por Avenida Río de Janeiro hasta empalmar con la Ruta E55 y continuar en dirección a La Calera. Quienes viajen desde Villa Carlos Paz pueden tomar la autopista Córdoba–Carlos Paz hacia Córdoba y luego salir en la conexión con la Ruta E55 hacia La Calera.