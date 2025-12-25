25 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblo elegante y distinguido entre casonas de estilo inglés

Una villa cordobesa fusiona arquitectura de inspiración británica con entorno natural privilegiado, ofreciendo desde exploración cultural hasta deportes extremos en las alturas

  • Localidad situada a mayor altitud del Valle de Punilla, reconocida por su arquitectura residencial británica y clima de montaña ideal durante todas las estaciones
  • Mezcla propuesta gastronómica y hotelera de calidad con senderos de trekking hacia el Cristo Redentor y parajes como Cruz Chica y Cruz Grande
  • Ofrece actividades de aventura que incluyen cabalgatas nocturnas, paracaidismo, vuelos en ala delta, tirolesa y arborismo en establecimientos especializados
  • Cuenta con espacios culturales como la Casa Museo de Mujica Lainez, el Museo de Motos y Bicicletas Antiguas, y templos históricos como la capilla San Roque

La Cumbre es una localidad serrana del Valle de Punilla que se distingue por ser el asentamiento ubicado a mayor elevación de toda esta región cordobesa. Caracterizada por sus residencias de arquitectura de inspiración inglesa que le otorgan una fisonomía particular, esta villa constituye un destino atractivo para visitar en cualquier época del año gracias a su clima de montaña.

La propuesta del lugar integra una destacada oferta tanto gastronómica como hotelera, complementada con una diversidad de actividades recreativas y circuitos turísticos que satisfacen diferentes perfiles de visitantes, desde quienes buscan experiencias culturales hasta los fanáticos de los deportes de aventura.

Entre sus principales atractivos sobresalen los senderos bien señalizados que permiten a los fanáticos del trekking alcanzar el Cristo Redentor, uno de los íconos más representativos de la zona desde donde se aprecian panorámicas excepcionales de las serranías que la rodean, y las caminatas hacia los parajes de Cruz Chica y Cruz Grande, ubicados a menos de tres kilómetros del centro. Las cabalgatas representan otra de las actividades favoritas, disponibles en modalidades que van desde recorridos de media jornada hasta travesías de varios días, incluyendo paseos nocturnos bajo la luz lunar.

Este poblado cordobés también posee una rica dimensión cultural que se puede vivir en espacios como la Casa Museo del reconocido escritor Mujica Lainez en el paraje de Cruz Chica, el Museo de Motos y Bicicletas Antiguas donde los coleccionistas pueden ver ejemplares históricos de distintas épocas, y galerías dedicadas al arte y la cerámica. Los fanáticos de los deportes extremos encuentran opciones como paracaidismo y vuelos en ala delta en Cuchi Corral, mientras que la Estancia El Rosario ofrece tirolesa, arborismo y tiro al arco.

La propuesta se completa con alternativas como visitas a viñedos para degustar varietales, recorridos por cultivos de lavanda con destilería incluida, campos de golf de 9 y 18 hoyos, y el pintoresco Camino de los Artesanos accesible desde la ruta.

Dónde queda La Cumbre

La Cumbre se encuentra emplazada en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, destacándose por ser la localidad situada a mayor altitud de toda esta región serrana. Su posición elevada le permite tener un microclima de montaña particularmente favorable que la convierte en un destino visitado durante todas las épocas del año. La villa se caracteriza por su fisonomía arquitectónica distintiva, dominada por residencias de estilo inglés que le otorgan una atmósfera pintoresca.

Qué puedo hacer en La Cumbre

Las opciones de actividades en La Cumbre fusionan experiencias culturales, aventuras en la naturaleza y momentos de descanso:

  • Recorrer el sendero señalizado que conduce al Cristo Redentor.
  • Realizar caminatas por los hermosos paisajes serranos hasta alcanzar Cruz Chica y Cruz Grande.
  • Participar de cabalgatas en diversas modalidades: recorridos de medio día, jornada completa, travesías de varias jornadas e incluso paseos nocturnos bajo la luz de la luna.
  • Practicar cicloturismo mediante el alquiler de bicicletas para explorar los caminos de la región
  • Experimentar actividades de aventura como tirolesa, arborismo y tiro al arco en la Estancia El Rosario.
  • Realizar paracaidismo y vuelos en ala delta en Cuchi Corral para los más audaces.
  • Descansar en espacios naturales como las márgenes del río Pintos, el dique San Jerónimo o el arroyo El Chorrito, situado a pocas cuadras de la plaza principal.
  • Visitar la Casa Museo del escritor Mujica Lainez en el paraje de Cruz Chica para conocer el legado del reconocido autor.
  • Conocer templos históricos, incluyendo la capilla San Roque, una de las construcciones religiosas más antiguas de la comuna.
  • Visitar viñedos locales para degustar sus varietales.
  • Recorrer cultivos de lavandas y conocer su destilería.
  • Transitar el Camino de los Artesanos accesible desde la Ruta E55.
Cómo llegar a La Cumbre

Para llegar a La Cumbre se pueden tomar servicios de colectivo o viajar en auto. Una opción consiste en tomar la Ruta E55 hasta Bialet Massé para luego continuar por la Ruta 38, mientras que la segunda alternativa implica circular directamente por autopista y posteriormente conectar con la Ruta 38 que conduce hasta esta localidad del Valle de Punilla.

