Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La hora de los valientes, el remake mexicano que es furor

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en lo más visto en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en estos últimos meses de 2025, llamando la atención de personas de todo el mundo.
Ahora, llegó a la gran N roja La hora de los valientes, la película mexicana que está siendo furor en este sitio web, el mejor de los streaming. Se trata de un thriller de comedia dramática y también mucha acción, es un remake mexicano de 1998 que se lanzó este año y alcanzó rápidamente el top ten. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de diciembre.
Sinopsis de La hora de los valientes, la película mexicana furor en Netflix
Un psicoanalista que cumple servicio comunitario ayuda a un inspector destrozado por una infidelidad. Juntos afrontarán el peligro y descubrirán segundas oportunidades.
Tráiler de La hora de los valientes
Reparto de La hora de los valientes
Enrique Arreola como el comisario Ricardo de la Torre.