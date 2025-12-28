IR A
Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La hora de los valientes, el remake mexicano que es furor

Un estreno de México está siendo furor entre los televidentes de esta popular plataforma de streaming y se convirtió en lo más visto en los últimos días.

Ahora, llegó a la gran N roja La hora de los valientes, la película mexicana que está siendo furor en este sitio web, el mejor de los streaming. Se trata de un thriller de comedia dramática y también mucha acción.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en lo más visto en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en estos últimos meses de 2025, llamando la atención de personas de todo el mundo.

Sinopsis de La hora de los valientes, la película mexicana furor en Netflix

Un psicoanalista que cumple servicio comunitario ayuda a un inspector destrozado por una infidelidad. Juntos afrontarán el peligro y descubrirán segundas oportunidades.

Tráiler de La hora de los valientes

Embed - La hora de los valientes | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La hora de los valientes

  • Enrique Arreola como el comisario Ricardo de la Torre.
  • Noé Hernández como Sosa.
  • Fernando Cuautle como Montijo.
  • Iván Aragón como Marcos/”El Chuky”
  • Fermín Martínez como el contador.
  • Marco Antonio de La O como Ignacio Barrera.
  • Bernardo Velasco como Ugarte.
  • Marco Antonio Argueta como Santos.
