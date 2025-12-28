Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La hora de los valientes, el remake mexicano que es furor Un estreno de México está siendo furor entre los televidentes de esta popular plataforma de streaming y se convirtió en lo más visto en los últimos días. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja La hora de los valientes, la película mexicana que está siendo furor en este sitio web, el mejor de los streaming. Se trata de un thriller de comedia dramática y también mucha acción, es un remake mexicano de 1998 que se lanzó este año y alcanzó rápidamente el top ten.

Sinopsis de La hora de los valientes, la película mexicana furor en Netflix Un psicoanalista que cumple servicio comunitario ayuda a un inspector destrozado por una infidelidad. Juntos afrontarán el peligro y descubrirán segundas oportunidades.

La hora de los valientes netflix (1) Tráiler de La hora de los valientes Embed - La hora de los valientes | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La hora de los valientes Enrique Arreola como el comisario Ricardo de la Torre.

como el comisario Ricardo de la Torre. Noé Hernández como Sosa.

como Sosa. Fernando Cuautle como Montijo.

como Montijo. Iván Aragón como Marcos/”El Chuky”

como Marcos/”El Chuky” Fermín Martínez como el contador.

como el contador. Marco Antonio de La O como Ignacio Barrera.

como Ignacio Barrera. Bernardo Velasco como Ugarte.

como Ugarte. Marco Antonio Argueta como Santos. la hora