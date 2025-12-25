Turismo en Córdoba: los manantiales de ensueño para conocer este verano

La provincia de Córdoba concentra algunos de los destinos naturales más elegidos durante la temporada de verano, ideales para escapar del calor urbano y conectar con paisajes serranos . En ese contexto, la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales se destaca como una opción cada vez más buscada para realizar turismo estival, gracias a la combinación de tranquilidad, preservación ambiental y entornos naturales refrescantes.

Dentro del circuito turístico cordobés, este espacio protegido sobresale por reunir aguas cristalinas , formaciones serranas y una atmósfera de calma que invita a recorrerla sin apuro. Durante los meses de verano, el sonido permanente del agua y la presencia de arroyos y manantiales convierten al lugar en un refugio natural frente a las altas temperaturas.

El atractivo de la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales no se limita a su belleza paisajística, sino que también se vincula con su rol dentro del sistema de conservación provincial. La existencia de ríos, vertientes y flora nativa refuerza su valor ecológico , mientras que las vistas abiertas hacia las sierras suman un componente visual que se vuelve especialmente disfrutable en jornadas largas y atardeceres típicos del verano cordobés.

La Reserva Hídrica Natural Los Manantiales se localiza en el departamento de Calamuchita , a pocos kilómetros de Villa Yacanto , dentro del valle que lleva el mismo nombre. Esta región es reconocida por su perfil montañoso y por atraer a quienes priorizan recorridos a pie y experiencias al aire libre.

El espacio forma parte de una zona protegida provincial , creada con el objetivo de resguardar recursos hídricos y biodiversidad . Desde distintos puntos del recorrido se obtienen panorámicas amplias de las sierras, un rasgo que refuerza su atractivo y explica su creciente valoración dentro del circuito de naturaleza.

Qué puedo hacer en la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales

Las actividades disponibles están orientadas al contacto directo con el ambiente. El sendero principal atraviesa sectores arbolados y áreas rocosas, acompañando el curso del agua y marcando un ritmo pausado para la caminata. A lo largo del trayecto aparecen pequeños saltos, espejos de agua y rincones propicios para detenerse.

Entre las propuestas más habituales se encuentran las caminatas, la observación de aves y la fotografía de paisajes. Los manantiales que dan nombre al lugar generan cascadas suaves y arroyos que se integran de manera natural al paisaje serrano, aportando frescura y movimiento.

También se desarrollan travesías guiadas, pensadas para profundizar en el valor ecológico del área y conocer las especies que la habitan. En jornadas de temperaturas elevadas, los cursos de agua se convierten en un punto elegido para refrescarse y disfrutar del aire puro característico de esta zona.

Cómo llegar a la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales

Desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más habituales es viajar en micro de larga distancia hasta Santa Rosa de Calamuchita o Villa Yacanto, con servicios regulares hacia el Valle de Calamuchita. Desde allí, el acceso continúa por caminos serranos hasta la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales, a través de un tramo de ripio señalizado que conduce al ingreso del área protegida.

Quienes eligen ir en auto deben tomar las rutas nacionales hasta Córdoba y luego continuar por la Ruta Provincial 5 hacia el valle, mientras que la alternativa aérea implica volar hasta la ciudad de Córdoba y completar el recorrido por vía terrestre. En todos los casos, el último tramo atraviesa zonas de montaña, por lo que se recomienda utilizar vehículo particular o excursión. Una vez en el predio, hay sectores habilitados para estacionar y recorrer a pie los senderos principales.