Júpiter retrogrado en Cáncer: quiénes sanan historias viejas antes de 2026

Este tránsito impulsa a varios signos a reconciliarse con sus vivencias antes del año venidero, entendiendo que crecer también implica volver atrás, comprender y soltar.

La clave no es volver atrás, sino integrar el pasado desde una mirada más madura.

Desde fines de diciembre de 2025, Júpiter comienza su movimiento retrógrado en el grado 21 de Cáncer , un tránsito que invita a algunos signos a mirar hacia adentro y sanar historias viejas antes de 2026. No se trata de frenar la expansión, sino de redefinir qué significa crecer.

La esfera jupiteriana es la de la expansión, la fe y el sentido. En Cáncer —signo ligado a la familia, el hogar y la memoria emocional— su retrogradación propone una sanación profunda de historias pasadas antes de iniciar un nuevo ciclo en 2026.

Cuando Júpiter retrocede, su energía se vuelve introspectiva. En lugar de buscar oportunidades afuera, el foco se desplaza hacia el mundo interno. En el signo del cangrejo, esto se traduce en una revisión de vínculos familiares, mandatos heredados y emociones que quedaron sin resolver. Este contacto puede traer recuerdos, conversaciones pendientes o situaciones que parecían cerradas, pero que todavía piden comprensión y cuidado.

Es el protagonista del tránsito. Revisa su historia familiar, la infancia, el sentido de pertenencia y viejas heridas emocionales. Sana desde la raíz y redefine qué es hogar hoy.

Enfrenta memorias ligadas a exigencia, autoridad y vínculos que marcaron su forma de hacerse fuerte. Júpiter lo invita a aflojar el control y reparar emociones que siempre postergó.

Aries

Trabaja temas del pasado que impactan en su seguridad emocional. Viejos enojos, impulsos defensivos o conflictos familiares piden ser entendidos y no repetidos.

Libra

Revisa vínculos significativos del pasado: relaciones que dejaron huella, pactos emocionales y decisiones tomadas para agradar. El aprendizaje está en elegir desde el equilibrio interno.

Escorpio

Este tránsito activa memorias profundas, silenciosas y potentes. Se sanan duelos, lealtades invisibles y heridas emocionales que estaban guardadas hace años.

Piscis

Conecta con recuerdos emocionales y afectivos que aún influyen en su forma de amar y cuidar. La sanación llega al poner límites amorosos y cerrar ciclos con compasión.