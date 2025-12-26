Turismo en Córdoba: el pueblo que tiene 300 años de antigüedad y ofrece mucha tradición

Esta comuna cordobesa es conocida por sus senderos naturales, sus ríos y sus festividades patrias que rinden homenaje a los sabores y tradiciones argentinas.

En el extenso territorio argentino, hay puntos en el mapa donde el tiempo parece haberse detenido, preservando en sus calles y fachadas la esencia viva de siglos anteriores. En el corazón del Valle de Calamuchita se encuentra Los Reartes , uno de los asentamientos más antiguos de la provincia de Córdoba y de sus pueblos más pintorescos para visitar este 2026 .

Con más de 300 años de historia , este destino fue declarado "Pueblo Patrio" por su inconfundible esencia e identidad criolla. Caminar por sus calles de tierra y piedra es realizar un viaje directo a la época colonial. A diferencia de otros pueblos de la zona con influencia europea, Los Reartes se enorgullece de sus tradiciones gauchas y su arquitectura de adobe y techos de teja.

Lo que hace que este destino sea único es su perfecta armonía entre el patrimonio histórico y la frescura de sus ríos, ofreciendo un refugio ideal para refrescarse durante el verano . Allí el tiempo parece transcurrir más lento entre pulperías y atardeceres serranos.

Se encuentra en el Valle de Calamuchita , provincia de Córdoba, a unos 86 kilómetros de Córdoba Capital y a tan solo 8 km de Villa General Belgrano . Está ubicado a orillas del río Los Reartes, rodeado por las Sierras Grandes y las Sierras Chicas, lo que le otorga un entorno natural privilegiado.

El pueblo ofrece actividades que celebran tanto la cultura como el aire libre. Este pueblo se caracteriza por su historia y los lugares emblemáticos que forman parte de ella. Es obligatorio visitar la Capilla Inmaculada Concepción , construida en 1815, y la emblemática Pulpería Don Segundo Sombra , que funciona desde 1929 y mantiene viva la esencia de los antiguos comercios de ramos generales.

El paisaje de Los Reartes es ideal para realizar cabalgatas, mountain bike y trekking por senderos autoguiados de baja dificultad que bordean los cursos de agua. El Río Los Reartes cuenta con playas de arena y balnearios con servicios, ideales para familias; el Río del Medio ofrece un entorno más agreste y ollas profundas para nadar en un clima de total relax.

Los Reartes Turismo Los Reartes

El pueblo es famoso por sus festividades, como las Fiestas Patronales en mayo o "Saboreartes" en julio. En cuanto a la gastronomía, no podés dejar de probar el costillar a la llama, el locro o el estofado de cordero en alguno de sus restaurantes locales. Una curiosidad imperdible es visitar la casa de té galés, única en la provincia.

Cómo llegar a Los Reartes

Para quienes viajan en auto desde Córdoba Capital, hay que tomar la Ruta Provincial 5 hasta Villa General Belgrano o Villa Ciudad de América. Luego hay que seguir por la Ruta S271 que conduce directamente al centro del pueblo.

Desde CABA, el trayecto es de aproximadamente 760 km. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta Villa María, luego desviarse hacia Río Tercero y subir por la RP 5 hacia el Valle de Calamuchita.

También existen servicios de larga distancia que llegan hasta Villa General Belgrano. Desde allí, hay colectivos locales o taxis que realizan el corto trayecto de 15 minutos hasta Los Reartes.