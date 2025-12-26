26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el pueblo que tiene 300 años de antigüedad y ofrece mucha tradición

Esta comuna cordobesa es conocida por sus senderos naturales, sus ríos y sus festividades patrias que rinden homenaje a los sabores y tradiciones argentinas.

Por
Es un destino ubicado en el Valle de Calamuchita

Es un destino ubicado en el Valle de Calamuchita, en Córdoba. 

Los Reartes Turismo
  • Con más de 300 años de historia, Los Reartes se ubica en el Valle de Calamuchita, a 8 kilómetros de Villa General Belgrano.
  • Es considerado un "Pueblo Patrio" por su marcada identidad criolla y colonial.
  • Destaca por sus sitios históricos como la Capilla de 1815 y la emblemática Pulpería Don Segundo Sombra.
  • Ofrece espacios de recreación en el río Los Reartes y el río del Medio, con playas de arena y ollas profundas.

En el extenso territorio argentino, hay puntos en el mapa donde el tiempo parece haberse detenido, preservando en sus calles y fachadas la esencia viva de siglos anteriores. En el corazón del Valle de Calamuchita se encuentra Los Reartes, uno de los asentamientos más antiguos de la provincia de Córdoba y de sus pueblos más pintorescos para visitar este 2026.

Senderos serranos y la Cascada de Oláen, los grandes atractivos naturales de La Falda.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: la cascada "de novela" que te va a enamorar

Con más de 300 años de historia, este destino fue declarado "Pueblo Patrio" por su inconfundible esencia e identidad criolla. Caminar por sus calles de tierra y piedra es realizar un viaje directo a la época colonial. A diferencia de otros pueblos de la zona con influencia europea, Los Reartes se enorgullece de sus tradiciones gauchas y su arquitectura de adobe y techos de teja.

Lo que hace que este destino sea único es su perfecta armonía entre el patrimonio histórico y la frescura de sus ríos, ofreciendo un refugio ideal para refrescarse durante el verano. Allí el tiempo parece transcurrir más lento entre pulperías y atardeceres serranos.

Dónde queda Los Reartes

Los Reartes 2

Se encuentra en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, a unos 86 kilómetros de Córdoba Capital y a tan solo 8 km de Villa General Belgrano. Está ubicado a orillas del río Los Reartes, rodeado por las Sierras Grandes y las Sierras Chicas, lo que le otorga un entorno natural privilegiado.

Qué puedo hacer en Los Reartes

El pueblo ofrece actividades que celebran tanto la cultura como el aire libre. Este pueblo se caracteriza por su historia y los lugares emblemáticos que forman parte de ella. Es obligatorio visitar la Capilla Inmaculada Concepción, construida en 1815, y la emblemática Pulpería Don Segundo Sombra, que funciona desde 1929 y mantiene viva la esencia de los antiguos comercios de ramos generales.

El paisaje de Los Reartes es ideal para realizar cabalgatas, mountain bike y trekking por senderos autoguiados de baja dificultad que bordean los cursos de agua. El Río Los Reartes cuenta con playas de arena y balnearios con servicios, ideales para familias; el Río del Medio ofrece un entorno más agreste y ollas profundas para nadar en un clima de total relax.

Los Reartes

El pueblo es famoso por sus festividades, como las Fiestas Patronales en mayo o "Saboreartes" en julio. En cuanto a la gastronomía, no podés dejar de probar el costillar a la llama, el locro o el estofado de cordero en alguno de sus restaurantes locales. Una curiosidad imperdible es visitar la casa de té galés, única en la provincia.

Cómo llegar a Los Reartes

Para quienes viajan en auto desde Córdoba Capital, hay que tomar la Ruta Provincial 5 hasta Villa General Belgrano o Villa Ciudad de América. Luego hay que seguir por la Ruta S271 que conduce directamente al centro del pueblo.

Desde CABA, el trayecto es de aproximadamente 760 km. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta Villa María, luego desviarse hacia Río Tercero y subir por la RP 5 hacia el Valle de Calamuchita.

También existen servicios de larga distancia que llegan hasta Villa General Belgrano. Desde allí, hay colectivos locales o taxis que realizan el corto trayecto de 15 minutos hasta Los Reartes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay un paraíso veraniego con un parque actuático y laguna de aguas turquesas.

Turismo en Córdoba: el paraíso veraniego con parque acuático y laguna de aguas turquesas

La Sagrada Familia, en Barcelona, es el lugar más visitado en toda España con más de 4,8 millones de turistas por año.

España: este año terminarán la Sagrada Familia de Barcelona, a cien años de la muerte de Gaudí

Este pueblo cordobés, rodeado por ríos y arroyos, es perfecto para visitar en verano.

Turismo en Córdoba: en esta comuna se respira la verdadera calma serrana

El río Barrancas es el principal atractivo de esta localidad cordobesa.

Turismo en Córdoba: tiene aguas cristalinas y es un pueblo perfecto para darse chapuzones en el verano

Entre sus principales atractivos sobresalen los senderos bien señalizados que permiten a los fanáticos del trekking alcanzar el Cristo Redentor.

Turismo en Córdoba: el pueblo elegante y distinguido entre casonas de estilo inglés

Los Manantiales, un refugio natural ideal para el verano en Córdoba.

Turismo en Córdoba: los manantiales de ensueño para conocer este verano

Rating Cero

Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Pampita habló sobre la Navidad que pasó en la clínica.

Pampita habló por primera vez tras pasar Navidad en una clínica de Punta del Este

Tiene diez episodios y está cargada de pasión y drama. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie de traición y deseo que te invita a ver más y más

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

últimas noticias

Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Hace 26 minutos
De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados.

Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026

Hace 30 minutos
Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Hace 48 minutos
Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero.

ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

Hace 53 minutos
Pampita habló sobre la Navidad que pasó en la clínica.

Pampita habló por primera vez tras pasar Navidad en una clínica de Punta del Este

Hace 1 hora