Cómo es el Paseo de la Historieta de Buenos Aires: dónde se encuentra y cuál fue su origen A los atractivos del barrio de San Telmo, ahora debemos agregar este interesante paseo, que cuenta con esculturas de tamaño natural de entrañables personajes de nuestras historietas. Por + Seguir en







Las figuras se encuentran en las veredas, por lo tanto, se pueden visitar en todo momento. Obviamente, los fines de semana, cuando el barrio recibe cientos de viajeros y turistas nacionales y extranjeros.

Se trata de un reconocimiento a diez personajes emblemáticos de nuestro humor gráfico. En el año 2009, en la esquina de Defensa y Chile del barrio de San Telmo.

El lugar no fue elegido al azar sino que se trata de la esquina del edificio en el que “vive” la niña Mafalda (Chile 371).

A los atractivos del barrio de San Telmo, ahora debemos agregar, este interesante paseo que cuenta con esculturas de tamaño natural de entrañables personajes de nuestras historietas.

Además, sobre las calles que componen el Paseo de la Historieta se destacan distintos detalles como carteles indicativos en los faroles y algunas pintadas como en el balcón que se encuentra en México y Balcarce con personajes de García Ferré, Garaycochea y Fontanarrosa. El Paseo de la Historieta de Buenos Aires es un reconocimiento a diez personajes emblemáticos de nuestro humor gráfico. En el año 2009, en la esquina de Defensa y Chile del barrio de San Telmo, instalaron una estatua de Mafalda como un reconocimiento a ese personaje de la historieta argentina de fama internacional. El lugar no fue elegido al azar, sino que se trata de la esquina del edificio en el que “vive” la niña (Chile 371).

Debido al inmediato furor que causó la instalación, la Legislatura porteña decidió ampliar la propuesta e incluir a nueve personajes más. A los atractivos del barrio de San Telmo, ahora debemos agregar este interesante paseo, que cuenta con esculturas de tamaño natural de entrañables personajes de nuestras historietas.

paseo de las historietas Paseo en Buenos Aires: así es el Paseo de la Historieta Al día de hoy se han agregado a Mafalda:

Mafalda, Susanita y Manolito en el Paseo de la Historieta, San Telmo, Buenos Aires– Isidoro Cañones (esquina de Chile y Balcarce): conocido por su fama de “playboy”. Es gracioso y carismático.

en el Paseo de la Historieta, San Telmo, Buenos Aires– (esquina de Chile y Balcarce): conocido por su fama de “playboy”. Es gracioso y carismático. Larguirucho y Super Hijitus (esquina de Balcarce y México): creados por el notable García Ferré.

(esquina de Balcarce y México): creados por el notable García Ferré. Matías (sobre Balcarce, entre México y Venezuela): sobre su skate encontraremos a este nene preguntón, simpático y travieso.

(sobre Balcarce, entre México y Venezuela): sobre su skate encontraremos a este nene preguntón, simpático y travieso. Don Fulgencio (Venezuela y Balcarce): también conocido como «el hombres que no tuvo infancia», es un regordete de anteojos creado por Lino Palacio allá por 1938.

(Venezuela y Balcarce): también conocido como «el hombres que no tuvo infancia», es un regordete de anteojos creado por Lino Palacio allá por 1938. Clemente (sobre Balcarce, entre Venezuela y Avenida Belgrano): este genial personaje del inigualable Caloi, es fanático del fútbol y sobre todo de la Selección Argentina. Nos espera sobre una tribuna y nos inviata a alentar.

(sobre Balcarce, entre Venezuela y Avenida Belgrano): este genial personaje del inigualable Caloi, es fanático del fútbol y sobre todo de la Selección Argentina. Nos espera sobre una tribuna y nos inviata a alentar. Chicas Divito (Av. Belgrano y Balcarce): dos hermosas mujeres de curvas pronunciadas (cintura pequeña y caderas anchas). Marcaron la moda urbana argentina de los años ’50 y ’60.

(Av. Belgrano y Balcarce): dos hermosas mujeres de curvas pronunciadas (cintura pequeña y caderas anchas). Marcaron la moda urbana argentina de los años ’50 y ’60. Patoruzú (Paseo Colón y Av. Belgrano): este cacique tehuelche creado por Dante Quinterno fue el primer superhéroe argentino.

(Paseo Colón y Av. Belgrano): este cacique tehuelche creado por Dante Quinterno fue el primer superhéroe argentino. Patoruzito e Isidorito (Av. Belgrano y Azopardo): son las versiones infantiles de Patoruzú e Isidoro, amigos pero con personalidades muy diferentes.

(Av. Belgrano y Azopardo): son las versiones infantiles de Patoruzú e Isidoro, amigos pero con personalidades muy diferentes. Gaturro (esquina de Avenida Belgrano y Azopardo): el romántico y soñador gato creado por Nik es uno de los preferidos de los chicos a los que espera con su sonrisa característica.

(esquina de Avenida Belgrano y Azopardo): el romántico y soñador gato creado por Nik es uno de los preferidos de los chicos a los que espera con su sonrisa característica. Don Nicola (Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor): un italiano propietario de un conventillo de La Boca donde transcurrían diversas aventuras.

(Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor): un italiano propietario de un conventillo de La Boca donde transcurrían diversas aventuras. El Loco Chávez (Juana Manso 1181): personaje que apareció en la contratapa de Clarín entre 1975 y 1987.

(Juana Manso 1181): personaje que apareció en la contratapa de Clarín entre 1975 y 1987. Tía Vicenta (Juana Manso y Maizani): una viejita creada por el mítico humorista gráfico «Landrú» (Juan Carlos Colombres).

(Juana Manso y Maizani): una viejita creada por el mítico humorista gráfico «Landrú» (Juan Carlos Colombres). Negrazón y Chaveta (Juana Manso y Marta Lynch): dos cordobeces montados sobre la clásica moto Puma.

(Juana Manso y Marta Lynch): dos cordobeces montados sobre la clásica moto Puma. Diógenes y el Linyera (Marta Lynch 400): un hombre y su perro que viven en la calle y pasan hambre pero visto del lado del humor crítico.

(Marta Lynch 400): un hombre y su perro que viven en la calle y pasan hambre pero visto del lado del humor crítico. Langostino y Corina (Marta Lynch 500): un marinero independiente que navega y habla con su barco llamado Corina.

(Marta Lynch 500): un marinero independiente que navega y habla con su barco llamado Corina. Inodoro Pereyra y Mendieta (Marta Lynch 550): el gaucho y su fiel amigo, dos creaciones del talentoso Roberto Fontanarrosa.

(Marta Lynch 550): el gaucho y su fiel amigo, dos creaciones del talentoso Roberto Fontanarrosa. La Jirafa (Av. de los Italianos 851): este simpático animal nos espera sentada en un banquito en el Museo del Humor (MUHU). mafalda_historieta_1200_1 Además, sobre las calles que componen el Paseo de la Historieta se destacan distintos detalles como carteles indicativos en los faroles y algunas pintadas como en el balcón que se encuentra en México y Balcarce con personajes de García Ferré, Garaycochea y Fontanarrosa.

Las figuras se encuentran en las veredas, por lo tanto, se pueden visitar en todo momento. Obviamente, los fines de semana, cuando el barrio recibe cientos de viajeros y turistas nacionales y extranjeros, hay que ser un poco más paciente para sacarse una foto.

Para llegar al Paseo de la Historieta podés hacerlo en: – Subte línea A: bajar en Estación Plaza de Mayo, caminar por Defensa hasta Chile para encontrarse con Mafalda. – Subte línea E: bajar en Estación Belgrano y caminar hasta Defensa. - Líneas de colectivos: 2, 7, 8, 53, 64, 86, 103, 105. patoruzito-isidorito