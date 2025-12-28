28 de diciembre de 2025 Inicio
De qué murió Brigitte Bardot, leyenda del cine francés

La icónica actriz, última gran estrella de la pantalla grande francófona, falleció a los 91 años luego de varios meses de sufrir inconvenientes de salud. Su fundación había desmentido su deceso pocas semanas atrás, ante una ola de rumores.

Brigitte Bardot deslumbró durante décadas a los espectadores.

La icónica actriz francesa Brigitte Bardot, referente del cine, símbolo erótico de las décadas de los años 50 y 60, la música y defensora de los derechos de los animales, falleció en los últimos días a los 91 años.

Tras abandonar su carrera, Brigitte Bardot se dedicó a la defensa de los animales 
A los 91 años, murió la actriz francesa Brigitte Bardot

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación", indicó un comunicado remitido a la agencia AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.

El presidente francés, Emmanuel Macron, escribió en X una sentida despedida a la actriz: "Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo".

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot y su profundo amor por los animales.

De qué murió Brigitte Bardot a los 91 años

En el último tiempo, la actriz había luchado con problemas de salud que la habían llevado a tener algunas internaciones e intervenciones en los últimos meses. Luego de llegar a desmentir su propia muerte, había emitido un comunicado en el que hablaba de su estado.

"La fundación Brigitte Bardot desea aclarar los hechos tras los dichos e insinuaciones de algunos periodistas, en particular de los medios Var-Matin y Nice-Matin", señalaba el escrito difundido a principios de diciembre por la asociación que fundó la intérprete en 1986, luego de que los citados medios franceses hubieran informado de las dos hospitalizaciones de la estrella de cine.

Brigitte Bardot Buzios estatua
Brigitte Bardot, inmortalizada en Búzios por la escultora local Christina Motta.

"En respuesta a la difusión de información falsa en los últimos días, la señora Brigitte Bardot quiere recordar a todos que actualmente se está recuperando, que agradecería que las personas respetaran su privacidad e invita a todos a la calma. La señora Bardot desea tranquilizar a quienes están realmente preocupados por ella y les envía este mensaje: 'Les envío mi cariño a todos'", culmina el comunicado difundido.

Según el diario francés Var-Matin, la actriz se había sometido a una intervención quirúrgica en un hospital privado de la ciudad "por una enfermedad grave". La intérprete ya había tenido que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria en enero de 2023.

No es el primer inconveniente grave de salud que sufrió Bardot a lo largo de suvida. El 28 de septiembre de 1983, cuando cumplió cuarenta y nueve años, ingirió una sobredosis de somníferos o sedantes con vino tinto. Tuvieron que llevarla de urgencia al hospital, donde le salvaron la vida después de usar una bomba estomacal para evacuar las píldoras de su cuerpo. También es una superviviente del cáncer de mama.

Quién fue Brigitte Bardot

Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París en el seno de una familia burguesa, se mostró amante de la danza e inició su carrera artística como bailarina de ballet, pero recién a los 18 años comenzó a dar sus primeros pasos en el cine con la película Le Trou normand. Dos años después, en 1954, se trasladó a Estados Unidos para trabajar en la industria, cuando las actrices europeas no eran todavía valoradas.

Fue una de las personalidades más reconocidas y controvertidas del siglo XX. Su irrupción en la escena internacional se produjo en 1956, con la película Y Dios creó a la mujer, del director Roger Vadim, que entonces era su esposo. Esta obra no sólo la hizo alcanzar al estrellato, sino que también marcó un antes y un después en la representación de la sexualidad y la autonomía femenina en la cultura occidental.

La cinta, considerada escandalosa en su época, convirtió a Bardot en un mito erótico y un símbolo feminista inesperado, al desafiar los códigos morales dominantes.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot, ícono erótico para varias generaciones.

En 1960 se convirtió en madre de su único hijo, Nicolas, quien años más tarde la demandó debido a sus polémicas declaraciones, al definir la experiencia del embarazo como algo “tumor”. La actriz dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier.

A mediados de 1970, en medio de su mayor estrellato, decidió abandonar el cine y dedicarse completamente a la defensa de los animales, lo que la incentivó, en 1986, a crear la Fundación Brigitte Bardot.

El mismo se dedica al labor contra el maltrato animal, la caza de focas, la experimentación científica con animales y otras luchas similares. La institución fue pionera en la promoción de reformas legales y en la concienciación pública sobre el bienestar animal, no solo en Francia sino también a nivel internacional.

