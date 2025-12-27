Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: "Un hito histórico"

El Presidente volvió a alegrarse por la sanción de la "ley de leyes" y la modificación del régimen penal tributario en el Senado, y expresó: "Fue la jornada legislativa más importante de la historia argentina".

El presidente Javier Milei consideró este sábado que la aprobación del Presupuesto 2026, el primer plan de gastos de su gestión avalado por el Congreso , y de la denominada Ley de Principio de Inocencia Fiscal es "un hito histórico" y celebró la sesión en el Senado del viernes: “Probablemente, la jornada legislativa más importante de la historia argentina” , expresó.

En diálogo con Radio Mitre, el mandatario no ocultó su alegría tras sancionarse "la ley de leyes", clave en el sendero económico y político de la gestión libertaria, y destacó "el propio hecho de haber sancionado un presupuesto con déficit cero. Es decir, se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien ".

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que rondará, en diciembre del año que viene, $1.423; déficit fiscal 0, con un superávit primario del 1,5% del PBI; y del financiero, de 0,2%.

En cuanto al plan de gastos aprobado por el Congreso, enfatizó uno de los lemas de su gestión, el déficit cero . “Tener déficit fiscal es profundamente inmoral porque lo vas a tener que financiar. Si lo financiás con deuda es aberrante, porque es como si uno se fuera de fiesta y cuando hay que pagar la cuenta diga 'la tiene que pagar mi nieto'. La deuda son impuestos futuros : la fiesta de hoy la pagan generaciones que capaz ni siquiera nacieron ”, expresó.

El líder libertario también se refirió a la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que también fue aprobada tras el Presupuesto 2026. "Debe ser una de las leyes más importantes de los últimos 100 años, y es la ley que restaura el principio de inocencia en temas impositivos", expresó. Además, añadió: "No solo que es revolucionario (el proyecto) por el hecho de devolverle la libertad a los argentinos y la presunción de inocencia, sino que sobre todo tiene un impacto económico muy importante".

Con 43 votos afirmativos y 26 negativos, la Cámara Alta le dio sanción a la iniciativa que introduce modificaciones en el régimen penal tributario, crea un nuevo esquema para el pago del Impuesto a las Ganancias y sube el umbral de montos a partir del cual se configura la evasión impositiva, que habilita sanciones por parte de ARCA.

Bullrich y Atauche Bullrich y Atauche, las caras visibles de LLA en el Senado. @ezeatauche

Tras felicitar a parte del equipo político, entre quienes mencionó a Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, el líder libertario detalló que la flamante ley era necesaria porque "si bien el sistema jurídico argentino sostiene que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en materia tributaria éramos todos culpables". Y remarcó que el proyecto hecho ley sacará "los dólares del colchón" de la población: “Lo que permite la ley de inocencia fiscal es que uno pueda gastar sus dólares e ingresarlos sin que nadie le revise los números”, expresó.

Finalmente, brindó un panorama del 2026 y adelantó nuevas medidas: "Tenemos ya un plan de comisión para el caso de la modernización laboral, y estamos trabajando también en la nueva ley de glaciares para poder delegar a las provincias que determinen cuál es la zona de paredes glaciales y, así, dar un fuerte impulso a las actividades vinculadas, por ejemplo a la minería. También ahora que ya tenemos Presupuesto, estamos en condiciones de trabajar en la reforma tributaria y obviamente todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de las penas en el Código Penal", sostuvo.