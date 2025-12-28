Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Tres títulos aclamados por la crítica dejan el catálogo de la plataforma de streaming entre fines de diciembre y los primeros días de enero.

El catálogo de Netflix atraviesa una nueva depuración y, en ese proceso, tres grandes películas están a punto de abandonar la plataforma . Se trata de títulos que dejaron una marca por sus historias, actuaciones y reconocimiento crítico, y cuya salida se producirá entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero.

Entre las producciones que se despiden se encuentran El cabo del miedo , El jurado y Una mente brillante , obras dirigidas por cineastas consagrados y protagonizadas por figuras centrales de Hollywood. Aunque pertenecen a géneros diferentes, del thriller psicológico al drama judicial y la biografía, todas lograron un fuerte impacto narrativo y un lugar destacado dentro del cine de las últimas décadas.

El retiro escalonado de estos films coincide con el cierre de 2025 y el inicio de 2026, un período en el que el consumo audiovisual suele incrementarse. Por ese motivo, la salida de estas tres películas de Netflix no pasa inadvertida y vuelve a poner en circulación producciones que fueron reconocidas tanto por el público como por la crítica especializada.

Estrenada en 1991 , El cabo del miedo es un thriller de alto voltaje dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Robert De Niro , quien interpreta a Max Cady, un delincuente que recupera la libertad tras pasar catorce años en prisión. A partir de ese momento, el personaje centra todos sus esfuerzos en vengarse de su antiguo abogado y de su familia, desplegando una serie de acciones cada vez más violentas y perturbadoras.

La película se apoya en una fuerte tensión psicológica y en actuaciones destacadas, con un elenco integrado por Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis y Joe Don Baker. El guion estuvo a cargo de Wesley Strick y el film obtuvo dos nominaciones a los premios Oscar , incluyendo mejor actor y mejor actriz de reparto. Tiene una duración de 128 minutos y dejará Netflix el 29 de diciembre de 2025 .

El jurado

El jurado, estrenada en 1996, desarrolla un drama judicial centrado en una madre soltera de escasos recursos que es convocada para integrar un jurado popular. Su situación personal es aprovechada por terceros que la obligan a influir sobre el resto de los jurados para lograr la absolución del acusado, bajo una amenaza extrema que pone en riesgo la vida de su hijo.

Protagonizada por Demi Moore, la película cuenta con un elenco coral que incluye a Alec Baldwin, Joseph Gordon-Levitt, Anne Heche y James Gandolfini. La dirección estuvo a cargo de Brian Gibson, con guion de Ted Tally, y una duración total de 118 minutos. La producción permanecerá disponible en Netflix hasta el 31 de diciembre de 2025.

Una mente brillante

Basada en la novela homónima de Sylvia Nasar, Una mente brillante relata la vida del matemático John Forbes Nash, desde sus primeros años en la Universidad de Princeton hasta el desarrollo de una teoría revolucionaria que marcaría su carrera académica. El film retrata su recorrido intelectual y personal, enmarcado en uno de los perfiles más influyentes de la economía moderna.

La película es protagonizada por Russell Crowe y Jennifer Connelly, con dirección de Ron Howard y guion de Akiva Goldsman. Su impacto fue ampliamente reconocido por la Academia, al obtener cuatro premios Oscar, entre ellos mejor película y mejor director. Tiene una duración de 135 minutos y podrá verse en Netflix hasta el 3 de enero de 2026.